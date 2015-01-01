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धर्म-कर्म:धनतेरस पर सरायकेला में खरीदारी का रहा उत्साह कोरोना इफेक्ट के बीच भी डेढ़ करोड़ का काराेबार

सरायकेला2 घंटे पहले
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  • धनतेरस पर बुकिंग के आधार पर भी लोगों ने खरीदी बाइक, ज्वेलरी शॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर रही भीड़

सरायकेला व सीनी बाजार क्षेत्र में गुरुवार को धनतेरस की खरीदारी को लेकर रौनक दिखी। हालांकि इस वर्ष धनतेरस के बाजार पर कोरोना इफेक्ट देर रात तक छाया रहा। बावजूद इसके धनतेरस की धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए लोगों ने अपने परिवार के लिए मूल रूप से धातु की खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक अबकी बार डेढ़ करोड़ का कारोबार हुआ है। बर्तन की दुकानों पर खरीदारी को लेकर गहमागहमी देर शाम तक बनी रही।

इस मौके पर लोग चम्मच से लेकर अन्य बर्तनों की खरीदारी भी करते हुए देखे गए हैं। इसमें मुख्य रुप से तांबा, कांसा, पीतल व स्टील धातु के बर्तनों की खरीदारी की गई। इसके अलावा शुभ संयोग के साथ लोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में वाशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविजन और मोबाइल जैसे सामान भी धनतेरस को लेकर खरीदे जाते रहे।

इधर, क्षेत्र के बाइक शोरूम में विशेष रुप से बाइक की धनतेरस खरीदारी देखी गई। जहां धनतेरस पर बुकिंग के आधार पर भी लोगों ने बाइक खरीदें। इसी प्रकार ज्वेलरी शॉप में भी सोने चांदी की खरीदारी को लेकर रौनक रही। इसमें विशेष रूप से सोने और चांदी के सिक्कों की खरीदारी करते हुए लोग देखे गए। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि कोविड-19 संकट को लेकर लंबे समय से उदास पड़े बाजार में धनतेरस को लेकर रौनक दिखी है। इस साल बाजार पूर्व की अपेक्षा काफी फीका बताया जा रहा है।

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