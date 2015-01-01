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कार्यक्रम:मिट्टी के दीये जलाने और मिठाई बांटने का संकल्प, दीपावली से पूर्व मनाया विद्या भारती उत्सव

सरायकेला2 घंटे पहले
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सीनी स्थित पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में विद्यालय के पूर्व छात्र, शिक्षक, शिक्षिका व पूरे विद्यालय परिवार ने दीपावली उत्सव के पूर्व विद्या भारती उत्सव 2020 का आयोजन किया। इसमें इस दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प के तहत उत्सव में अपने-अपने घरों में कोरोना योद्धा, किसान, सैनिक व अपने विद्यालय के नाम दीये जलाने के संबंध में बताया गया।

धार्मिक स्थल, नदी, सरोवर में दीप का दान करने, समाज के जरूरतमंदों के बीच मिट्टी के दीपक व मिठाई वितरण करने, समाज में सेवा सम्बन्धी कार्य करना विद्यालय परिवार व गुरुजनों से मिलने के संबंध में बताया गया। ज्ञात हो कि विद्या भारती पूर्व छात्रों को लेकर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है।

इसे महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसमें विद्यालय परिवार द्वारा पूरे देश में एक करोड़ दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र कुमार त्रिलोचन महतो, गोपाल प्रधान, शेखर महतो, लाल मोहन महतो, फरजाना तबस्सुम, शंकी सोरेन, चंदना महतो, प्रभा रानी, कंचन देवी, पूनम महतो आदि मौजूद थीं।

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