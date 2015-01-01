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शव बरामद:पुरानी रंजिश में हत्या कर रेल पटरी किनारे लाश दफनाई; एक गिरफ्तार, दो फरार

सोनुआ2 घंटे पहले
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  • बुधवार रात की घटना, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गांव से एक किमी दूर रेलवे लाइन किनारे शव बरामद

सोनुआ थाना क्षेत्र के बैधमारा गांव के एक व्यक्ति की आपसी विवाद में तीन लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद शव को गांव से एक किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे गड्ढे में दफनाया दिया। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शनिवार को शव बरामद कर लिया। इस मामले में दो आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी घासीराम मुंडा मृतक मंगल सिंह मुंडा (35) के घर आना-जाना था।

सोनुआ पुलिस के मुताबिक, बैधमारा गांव के मंगल सिंह मुंडा की इस हत्याकांड के फरार दो आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश थी। उन दोनों ने हत्या की साजिश रची। घासीराम मुंडा मंगल सिंह मुंडा के घर में काम करने के लिए आता-जाता था। इसलिए आरोपियों ने घासीराम को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। 4 नवंबर की रात घासीराम जब मंगल के घर में कुछ काम के लिए गया तो पीछे से अन्य दो आरोपी भी वहां पहुंचे। मंगल के घर से बाहर निकलने के बाद तीनों ने उसे दबोच लिया और घर से कुछ दूर ले जाकर गला रेत कर मार डाला। फिर शव को करीब एक किमी दूर रेल लाइन के किनारे गड्ढे में दफना दिया।

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