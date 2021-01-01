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हिरासत:नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, पकड़ाया

सोनुआ5 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ पुलिस को सौंपा

सोनुआ के मधुपुर गांव के पास बुधवार को एक नौ वर्षीय बच्ची के साथ एक 19 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची की शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस बक हवाले कर दिया। आरोपी युवक सोनुआ बाजार क्षेत्र का निवासी है। पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची को अकेली पाकर युवक ने उसे पकड़ लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था।

इस दौरान बच्ची के शोर मचाने पर वहां ग्रामीण पहुंच गए और दुष्कर्म का प्रयास कर रहे आरोपी युवक को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को सोनुआ थाना पुलिस के हवाले कर दिया। सोनुआ थाना पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है। अब पूरे मामले की जांच के बाद ही कारणों का खुलासा होगा।

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