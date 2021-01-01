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बरामद:श्यामसुंदरपुर पुलिस ने ओडिशा के जाजपुर से फरार युवती काे किया बरामद, युवक फरार

श्यामसुंदरपुर5 घंटे पहले
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  • फरार आरोपी के साथ स्थानीय कुछ व्यक्ति संपर्क में थे, जो पुलिस की गतिविधियों की देने थे जानकारी

पुलिस के टेक्निकल सेल के सहयाेग से श्यामसुंदरपुर थाना कांड संख्या 20/21 में फरार महिला काे पुलिस ओडिशा के जाजपुर से बरामद करने में सफल रही। श्यामसुंदपुर थाना के एसआई महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने जाजपुर में इसकाे लेकर छापामारी करने गई थी। पुलिस के आने की भनक लगते ही महिला के साथ रह रहा युवक वहां से फरार हाेने में सफल रहा। युवक के खिलाफ श्यामसुंदरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले काे लेकर पुलिस पर काफी दबाव बनाया जा रहा था।

बरामद युवती काे पुलिस की ओर से मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार फरार आरोपी के साथ स्थानीय कुछ व्यक्ति नियमित संपर्क में थे। ये लोग श्यामसुंदरपुर की हर गतिविधि के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। पुलिस की छापामारी की भनक लगते ही युवक अपना ठिकाना बदलने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस वहां पहुंच गई। शाम को युवक के परिजन थाना पहुंच कर थाना प्रभारी से युवक के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। इस संबंध में श्यामसुंदरपुर पुलिस का कहना है कि आराेपी युवक काे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

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