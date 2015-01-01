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11 नवंबर रात 9 बजे होगा शो का प्रसारण:20 साल की कोशिश, केबीसी की हॉट सीट पर रांची की नाजिया, 1 करोड़ जीतीं

रांची39 मिनट पहले
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  • डोरंडा की नाजिया से पहले डोरंडा की ही राहत ने जीता था एक करोड़

डोरंडा के परसटोली स्थित सेल से रिटायर्ड मो. नसीमुद्दीन और बुशरा नसीम के घर ईद और दीवाली की तरह खुशियां जगमग हैं। बड़ी बिटिया नाज़िया नसीम केबीसी के पहले सीज़न में एक करोड़ जीतकर शहर की नाज़ बन गई हैं। 11 नवंबर की रात 9 बजे इस शो का प्रसारण होगा। नाजिया फिलहाल दिल्ली में एक कंपनी में इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन्स हेड हैं। बोली -अम्मी हिम्मत बढ़ातीं- तू ज़रूर एक दिन हॉट शीट पर बैठेगी। हर साल कोशिश की और 20 साल बाद आखिर अम्मी-अब्बू का ख्वाब सच हुआ।

इसमें बिजनेसमैन पति शकील, छोटी बहन अर्जुमंद नसीम, एचडीएफसी में कार्यरत बड़े भाई मुदस्सर नसीम, खाला आबिदा और खालू अंजुमन इस्लामिया के उपाध्यक्ष मंज़र इमाम समेत सभी रिश्तेदारों और दोस्त-परिचितों की दुआ शामिल रही। हिंदी और उर्दू में कविता-शायरी की शौकीन नाज़िया ने आईआईएमसी, नई दिल्ली से जनसंचार और संपर्क में स्नातक डिप्लोमा किया। वहीं श्यामली से स्कूलिंग व जेवियर्स से ग्रेजुएशन किया। पहली जॉब एयरटेल में की। फिर बैंक ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड लेक्स में सेवाएं दी।

आत्मविश्वास के जनरल स्टडी ज़रूरी

नाज़िया बताती हैं कि केबीसी सिर्फ सामान्य ज्ञान ही नहीं आपके आत्मविश्वास की भी परीक्षा लेता है। पत्र-पत्रिकाएं पढ़ना, रेडियो और टीवी पर ज़रूरी प्रोग्राम देखने की आदत बचपन से रही। केबीसी के लिए अलग से कोई खास तैयारी बिल्कुल भी नहीं की।

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