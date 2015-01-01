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घोषणा:दिल्ली से रेस्क्यू झारखंड के 45 बच्चे सीएम आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री ने कहा- मानव तस्करी की शिकार बेटियाें को देंगे रोजगार

रांची15 मिनट पहले
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  • नाबालिग बच्चों को हर माह 2000 रुपए दिया जाएगा गुजारा भत्ता

मानव तस्करी की शिकार झारखंड की बच्चियों को रेस्क्यू करने के बाद राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। बालिग लड़कियों को हुनरमंद बनाने के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा। वहीं जो नाबालिग हैं, उन्हें प्रतिमाह 2000 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास में यह कहा। वह दिल्ली से रेस्क्यू कर लाए गए 45 बच्चों को संबोधित कर रहे थे। इनमें 42 लड़कियां और 3 लड़के हैं।

सीएम ने सबको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इन सभी बच्चों को विभिन्न संस्थाओं ने छुड़ाया है। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। उनका बड़ा भाई राज्य की देखरेख में लगा है। उनकी इच्छा के अनुरूप सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लेगी।

रेस्क्यू किए बच्चे रांची समेत आठ जिलों के
विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा छुड़ाकर लाए गए बच्चे रांची, गोड्डा, पाकुड़, प. सिंहभूम, दुमका, लातेहार, सिमडेगा व गुमला के हैं।

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