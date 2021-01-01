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नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश:डेढ़ लाख रुपए के अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, बिना नंबर की बाइक से आ रहा था आरोपी

चतराएक घंटा पहले
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पुलिस टीम ने चतरा-डोभी मुख्यमार्ग एनएच-100 पर स्थित लरकुआ मोड़ ईलाके से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। - Dainik Bhaskar
पुलिस टीम ने चतरा-डोभी मुख्यमार्ग एनएच-100 पर स्थित लरकुआ मोड़ ईलाके से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।
  • बाइक से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद किया गया

अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बिना नंबर की बाइक से लाई जा रही अफीम के साथ पुलिस ने एक तस्कर को सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बाइक से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए आंकी जा रही है।

एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी केशो यादव वशिष्टनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गुप्त सूचना मिली थी बिना नंबर की बाइक से तस्कर अफीम बेचने के लिए चतरा की ओर आ रहा है। इस सूचना पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने चतरा-डोभी मुख्यमार्ग एनएच-100 पर स्थित लरकुआ मोड़ ईलाके से केशो यादव को गिरफ्तार कर लिया।

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