Crores Scam In Liquor Scam, Hemant Soren Is Not Taking Any Action

बाबूलाल का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप: शराब घोटाले में करोड़ों का हुआ घोटाला, हेमंत सोरेन नहीं कर रहे कोई कार्रवाई

रांची एक घंटा पहले



हेमंत सरकार पर बाबूलाल के गंभीर आरोप

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर शराब घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अधिकारियों के साथ- साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सेदार हैं। छ्त्तीसगढ़ शराब कंसलटेंट, सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग ने मिलकर झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा हुआ है। मैं लंबे वक्त से इस घोटाले के विषय में बोलता रहा हूं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के इस रवैये से साफ है कि इसमें दोषी अधिकारियों के साथ- साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समान रूप से दोषी हैं।



सीएम कार्रवाई नहीं करेंगे तो दूसरी एजेंसियां करेंगी जांच

मरांडी ने कहा कि कायदे से जिन पदाधिकारियों ने गलत सलाह दिया, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए परन्तु लगातार सचेत करने के बाद भी सीएम ने ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग है कि जिन अफसरों की मिलीभगत से राज्य को 450 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है उन पर एफआईआर दर्ज हो। सीएम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर की एजेंसी तो जांच करेगी ही। राज्य हित में उन एजेंसियों से भी इस मामले में कार्रवाई का आग्रह है।

झारखंड सरकार ईडी की छापेमारी के बाद हुई सक्रिय

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, सारा मामला छुपा और दबा रहा। झारखंड सरकार तब सक्रिय हुई जब छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा पड़ा और कई सुराग मिले। झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग के सचिव और आयुक्त को नोटिस दिया गया, तब जाकर मामले में हड़कंप मचा। आश्चर्य तो इस बात का है कि 450 करोड़ रुपए रिकवर का नोटिस दिया जाता है और काम भी इन्हीं से लिया जाता है। उत्पाद विभाग ने इनको 450 करोड़ जुर्माना का नोटिस ऐसे वक्त पर लगाया है जब इनकी अवधि का मात्र 10-12 दिन ही बची हुई है।

450 करोड़ रुपये का जुर्माना सिर्फ दिखावा है

आज भी सरकार इन एजेंसियों से काम करवा रही हैं। इससे सरकार की मंशा को समझा जा सकता है। कार्रवाई की बजाय नोटिस दिया जाता है ताकि बचाव केलिए कोर्ट का सहारा लिया जा सके और ये लोग अपनी चमड़ी बचा सके। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई और ईडी की पूछताछ से घबराये एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मैन पावर एजेन्सीज ( A to Z Infra Services Limited, Primeone Workforce Pvt. Ltd., Sumeet Facilities Ltd, Eagle Hunter Solution Ltd) पर क़रीब 450 करोड़ रूपये का पेनाल्टी करने की काग़ज़ी ख़ानापूर्ति कर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की जा रही है।



झारखंड में बड़ा शराब घोटाला

झारखंड में शराब घोटाला एक बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया है। हमने इस संदर्भ में कई बार मुख्यमंत्री को पत्राचार किया बावजूद सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रही। मैंने 18 और 19 अप्रैल 2022 को लगातार दो पत्र लिखकर सरकार को आगाह किया।

अधिकारी, दलाल और बिचौलियों ने रची पूरी साजिश

बाबूलाल मरांडी ने कहा, हमने 09 दिसंबर 2022 को भी पत्र लिखा। 19 अप्रैल को लिखे पत्र में मैंने साफ तौर पर कहा कि पहले जो टेंडर हुआ था उसमें से इनके चहेते कंपनी जिनसे सरकार के अधिकारी, दलाल, बिचौलियों ने डील कर रखा था उन लोगों के मनमाफिक टेंडर नहीं होने के कारण सरकार को दुबारा टेंडर निकालना पड़ा। उसी वक्त जानकारी मिली कि किन कंपनियों के लिए सारी कवायद की रही है। हमने चारों कंपनियों के पहले ही बता दिया कि सारा खेल और चक्रव्यूह इनके लिए ही रचा गया है। बाद में टेंडर भी इन्हीं चारों कंपनियों को ही मिलना सारी चीजों को आईने की तरह साफ कर देता है। उस वक्त 2300 करोड़ राजस्व की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी।