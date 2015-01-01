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  • BJP Condemned The Government For The Terrorist Attack, Said Hemant Soren Was Playing Flute, Naxalites Were Doing Their Duty At Chhat Ghat

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हेमंत सरकार पर निशाना:उग्रवादी हमले पर BJP ने कहा- हेमंत सोरेन बजा रहे थे बांसुरी, छठ घाट पर नक्सली कर रहे थे अपनी ड्यूटी

रांची5 मिनट पहले
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बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में भय और खौफ का माहौल है। (फाइल)
  • BJP प्रवक्ता ने कहा- जनता को आस थी कि CM हेमंत सोरेन छठ में उनके साथ रहते

चतरा में छठ घाट पर शनिवार सुबह उग्रवादियों द्वारा कोयला व्यवसायी की हत्या मामले पर भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सरकार की नाकामी है। भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में भय और खौफ का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवादियों ने तांडव मचा दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री चैन की बंशी बजा रहे। बता दें कि CM हेमंत सोरेन इनदिनों नेतरहाट यात्रा पर हैं।

उग्रवादियों पर तुरंत कार्रवाई हो
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि छठ जैसे महापर्व पर मुख्यमंत्री को राज्य की जनता के साथ रहना चाहिए था। इसकी जगह सीएम नेतरहाट में मस्ती करते नजर आए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 माह की हेमंत सरकार ने अपराधियों और उग्रवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने अपराध व उग्रवादी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

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