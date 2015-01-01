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  • BJP Deepak Prakash Attacks On Hemant Soren Over Central Bureau Of Investigation (CBI) OUT From Jharkhand

CBI की रोक पर बीजेपी का सवाल:प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, CBI से क्यों डर रही है सरकार

रांची।9 मिनट पहले
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-दाल में कुछ काला है। (फाइल)
  • राज्य सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति को वापस ले ली है

बीजेपी ने सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति को वापस ले लिया है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सीबीआई सरकार से क्यों डर रही है। यहां के राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी को सीबीआई से किस प्रकार का डर है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हेमंत सरकार ने गुरुवार को राज्य में बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है।

केंद्र का पैसा आएगा लेकिन जांच एजेंसी नहीं आएगी
दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र के पैसे आएंगे। घोटाले होंगे लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं आएगी। जनता के पैसे की लूट होगी और जांच नहीं होगी इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोयला की खदानें हैं, कोयला तस्कर हैं। इनकी जांच से भी सीबीआई को रोका जाएगा। ये सब किस ओर इशारा कर रहा है।

मैनहर्ट मामले पर दो टूक
सरकार की ओर से मैनहर्ट घोटला मामले की जांच के आदेश देने के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसी चीज की जांच करा ले भाजपा इसका स्वागत करती है। कानून अपना काम करे। इसके रास्ते में भाजपा बिलकुल नहीं आएगी। लेकिन कोई भी जांच दुर्भावना के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए।

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