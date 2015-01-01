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मां की लाश के साथ मिली बेटी:धनबाद में घर से मिली 60 साल की महिला की लाश, मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी साथ ही रह रही थी

धनबादकुछ ही क्षण पहले
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महिला के घर के पास जुटी लोगों की भीड़।
  • आशंका जताई जा रही है कि महिला की मौत 3-4 दिन पूर्व हुई होगी
  • महिला व उसकी बेटी दोनों ही मानसिक रूप से विक्षिप्त थी

धनबाद थाना क्षेत्र के जेसी मल्लिक रोड स्थित एक घर से 60 साल की महिला की लाश बरामद की गई। शव के पास ही महिला की 30 साल की मानसिक रोगी बेटी बैठी मिली। शनिवार को जब शव की दुर्गंध फैली तब लोगों की मामले की जानकारी हुई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि 3-4 दिन पहले महिला की मौत हुई होगी।

महिला के साथ रहती थी उनकी अविवाहित बेटी

महिला की पहचान अलोका देवी के रूप में की गई। उनकी अविवाहित बेटी बोनी मानसिक रोगी है जो उनके साथ ही रहती थी। महिला का एक बेटा है, जो परिवार के संपर्क में नहीं है। वो दिल्ली में जॉब करता है। लोगों को पहले भी दुर्गंध मिली थी लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी जानवर की मौत हुई है। लेकिन शक के आधार पर शनिवार को जब लोगों ने महिला के घर का दरवाजा खुलवाया तो देखा कि अलाेका देवी का शव बेड के नीचे पड़ा है। जबकि उनकी बेटी ब्रश कर रही है। बेटी के साथ मृतका भी मानसिक रोगी बतायी जा रही है।

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