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मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर हंगामा:ओडिशा में ट्रेन की चपेट में आने से दो हाथियों की मौत, ड्राइवर को पकड़ने वनकर्मी पहुंचे झारखंड

​​​​​​​मनोहरपुर (चाईबासा)18 मिनट पहले
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मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 40 मीनट तक हंगामा मचा रहा। - Dainik Bhaskar
मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 40 मीनट तक हंगामा मचा रहा।
  • ओडिशा के तीन वनकर्मी ट्रेन के ड्राइवर को पकड़ने के लिए मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए

ट्रेन ड्राइवर को पकड़ने के लिए मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को ओडिशा के वन कर्मी और रेलवे कर्मचारी व RPF के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, बुधवार की देर रात ओडिशा स्थित बिश्रा रेंज में एक पार्सल ट्रेन की चपेट में आने से दो हाथियों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन मनोहरपुर की ओर आ गई। इस क्षेत्र में ट्रेन की रफ्तार कम रखने का निर्देश है। पर ग्रामीणों के अनुसार, ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी। इसलिए ओडिशा के तीन वन कर्मी ट्रेन के ड्राइवर को पकड़ने के लिए मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इस दौरान स्टेशन परिसर पर जमकर हंगामा हुआ। बाद में RPF ने तीनों वन कर्मी को अपने ऑफिस में बैठा राउरकेला ACF (असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट) एसिसस्टेंट कंजरवेटर ऑफर फॉरेस्ट) को इसकी सूचना दी। ACF के आने व वार्ता के पास तीनों वन कर्मियों को जाने दिया गया।

मृत हाथियों में एक 5 साल का बच्चा और दूसरा 15 साल की उम्र का था। पिछले एक माह से बिश्रा रेंज में हाथियों का मुवमेंट देखा जा रहा था। इन हाथियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने एक फोरेस्टर, दो फॉरेस्ट गार्ड और 30 स्क्वॉड स्टाफ को तैनात किया गया था। बीती रात करीब 1.30 बजे गाड़ी का नाम NMG/ CGS मिलेनियम पार्सल ट्रेन पहीपानी गेट के पास पहुंची और यही पर दोनों हाथी उसकी चपेट में आ गए। हाथियों की वहीं मौत हो गई। ड्राइवर ट्रेन को लेकर मनोहरपुर रेलवे स्टेशन की ओर आ गया।

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़।
घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़।

घटना की सूचना वन कर्मियों को मिली तो वो ट्रेन के ड्राइवर को पकड़ने के लिए गुरुवार को मनोहरपुर रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। स्टेशन आने वालों में फॉरेस्टर शंकर सुना, फॉरेस्ट गार्ड रोबिन प्रधान और एक स्क्वॉड टीम के सदस्य शामिल हैं। वन कर्मी स्टेशन पर घटना की जानकारी देते हुए ट्रेन के ड्राइवर के बारे में पूछताछ करने लगे। इस पर मनोहर रेलवे स्टेशन पर तैनात RPF, अन्य रेलवे ड्राइवर और कर्मचारियों का वन कर्मियों से विवाद हो गया। बात हाथापाई तक जा पहुंची। करीब 40 मिनट तक हंगामा मचा रहा। इसके बाद RPF तीनों वन कर्मियों को लेकर अपने ऑफिस में पहुंची और राउरकेला के ACF दीलीप साहू को इसकी जानकारी दी। ACF के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वन कर्मियों को वापस जाने दिया गया।

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