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तेज रफ्तार का कहर:चतरा में दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, दो जख्मी; किसी ने नहीं पहना था हेलमेट

चतरा7 मिनट पहले
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अस्पताल में इलाजरत जख्मी।
  • दो बाइक पर सवार तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था
  • गांधी चौक के पास दोनों बाइक की हुई आपस में टक्कर

ईटखोरी थाना क्षेत्र के गांधी चौकु पर शनिवार को दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक जख्मी हो गए। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों को चतरा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था।

मृतक की पहचान गिद्धौर निवासी विकास कुमार साव (30) के रूप में की गई। विकास के साथ गिद्धौर का ही रहने वाला सतीश कुमार बाइक पर बैठा था। दोनों घर जा रहे थे जबकि दूसरी बाइक से सचिन गांधी चौक की ओर आ रहा था।

जैसे ही दोनों ही बाइक गांधी चौक के पास पहुंची, आमने-सामने की टक्कर हो गई। दोनों बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में तीनों युवक जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाॅक्टर ने विकास कुमार साव को मृत घोषित कर दिया।

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