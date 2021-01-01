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  • Cold Wave Running In 17 Districts Including Ranchi, Shivering Even In Scorching Sun; Chance Of Rain On 5 And 6 February

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हाड़ कंपाती ठंड:रांची सहित 17 जिलों में चल रही शीतलहर, तेज धूप में भी सिहरन; 5 और 6 फरवरी को बारिश के आसार

रांची29 मिनट पहले
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अब राजा बेटा को ठंड नहीं लगेगी - Dainik Bhaskar
अब राजा बेटा को ठंड नहीं लगेगी
  • राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा डालटनगंज
  • पारा 5.3 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया, और गिर सकता है पारा

रांची सहित पूरे झारखंड में रविवार को धूप निकलने के बावजूद तेज हवा चलने से ठिठुरन वाली ठंड रही। रविवार की सुबह 10 बजे तक कनकनी से लोग परेशान रहे। इसके बाद शाम ढलते ही कनकनी और बढ़ गई। रविवार काे राज्य में शीतलहर चली है। भारतीय माैसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार, साेमवार काे रांची सहित राज्य के 17 जिलाें के कुछ जगहाें पर शीतलहर चलने जैसी स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।

माैसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताया कि जैसे दिसंबर के अंत में दाे से तीन डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंचता था और शीतलहर चलती थी, वैसी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन, 7 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
इतनी ठंड क्याें...

उ. भारत में बर्फबारी से उत्तर और पश्चिम से ठंडी हवाएं हिमाचल, यूपी और बिहार हाेते झारखंड में आ रही हैं, जिससे ठंड बढ़ी हैरविवार को रांची से ज्यादा ठंड कांके में पड़ा। क्याेंकि, कांके का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रिकाॅर्ड दर्ज किया गया है। वहीं, रांची का 6.9 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया है।

टी स्टॉल पर जुटे लोग... ठंड भगाने के लिए चाय का सहारा
टी स्टॉल पर जुटे लोग... ठंड भगाने के लिए चाय का सहारा

चार फरवरी से पारा बढ़ेगा, ठंड से मिलेगी राहत

3 फरवरी के बाद राज्य में पश्चिमी विक्षाेभ का असर रहेगा। इस वजह से 4 फरवरी से न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और 11 डिग्री तक पहुंचेगा। पांच और छह जनवरी काे आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश भी हाे सकती है।

दाे दिन पड़ी ज्यादा ठंड

इस साल जनवरी में केवल दाे दिन ज्यादा ठंड पड़ी है। 16 जनवरी काे रांची का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री और 31 काे 6.9 डिग्री रहा है।

इन जिलाें में ठंड से राहत

सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, गाेड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर और दुमका जिलों में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री रहने के आसार हैं। उत्तर-पूर्व में असर कम रहेगा। क्योंकि, सर्द हवाएं उत्तर-पश्चिमी झारखंड से ही आती हैं, जिसका असर राज्य के उत्तर-पूर्व इलाके में कम हाेता है।

माैसम एक्सपर्ट

माैसम केंद्र के एक्सपर्ट डीपी दुबे ने बताया कि उत्तर-पश्चिम की दिशा से झारखंड में ठंडी हवा आ रही है। इस वजह से ठंड बढ़ी है। लेकिन, अब ज्यादा न्यूनतम तापमान गिरने के आसार नहीं है। क्याेंकि, तीन फरवरी के बाद पश्चिम विक्षाेभ झारखंड में प्रवेश करेगा। इस वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ाेतरी दर्ज की जाएगी। 4 फरवरी काे रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा और अधिकतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।

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