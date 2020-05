दैनिक भास्कर May 16, 2020, 07:58 PM IST

दुमका. राज्य की उप राजधानी दुमका भी कोरोना मुक्त हो गई है। जिले में 5 मई को दो मरीजों का कोरोन संक्रमण का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। डीएमसीएच में इलाज के बाद ये फिर से निगेटिव हो गए हैं। इसकी पुष्टि दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने की है। यह दोनों सरैयाहाट के रहने वाले थे। ये एक मई को गुड़गांव से लौटे थे। इनका इलाज दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चला और शनिवार को इन दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है। ऐसे में दुमका जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। इन दोनों को जल्द हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी।

दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए दुमका जिला के दोनों कोरोना संक्रमितों की तीसरी जांच रिपोर्ट के लिए सैंपल शुक्रवार को पीएमसीएच धनबाद भेजा गया था। दुमका जिला से कोरोना संक्रमण जांच के लिए अब तक कुल 810 सैंपल भेजे गए। जिसमें 427 का रिजल्ट आया है। 425 लोगों के रिपोर्ट निगेटिव है।

