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गजराज का उत्पात:20 हाथियों का झुंड घुसा गांव में; दर्जनों घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान

खलारी (रांची)6 मिनट पहले
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जंगल में आराम करता हाथियों का झुंड। - Dainik Bhaskar
जंगल में आराम करता हाथियों का झुंड।
  • ग्रामीणों ने एकजुट होकर मशाल जला और शोर मचाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा

खलारी ब्लॉक क्षेत्र के मायापुर, हुटाप व खलारी पंचायत के गांव में मंगलवार की रात 20 जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया। यहां हाथियों ने दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और खेत में लगी गेंहू, मटर और आलू की फसलों को बर्बाद कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मशाल जला और शोर मचाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हाथियों के झुंड में 9 बच्चे भी है। इधर, हाथियों के इस उत्पात के बाद ग्रामीण काफी दहशत में हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, हाथी मायापुर पंचायत के मसूरी खांड़ में सकरा गंझू के घर को क्षतिग्रस्त कर लगभग 30 क्विंटल धान खा गए। वहीं, हाथियों ने प्रेमदान कुजूर के घर को नुकसान पहुंचाया और वहां रखा धान व चावल खा गए। सलान कंडुलना के खेत में लगे गेंहू, मटर,आलू आदि फसल को नुकसान पहुंचाया। जाने के क्रम में हाथियों ने छापर टोला में कल्लू अंसारी के घर की चारदीवारी तोड़ दी।

हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त घर की चारदीवारी।
हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त घर की चारदीवारी।

इधर, हुटाप के श्याम लोहरा ने बताया कि हाथियों के झुंड ने रात करीब 11बजे चोरया कोचा स्थित लालू लोहरा के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। लालू लोहरा का परिवार देर रात तक दूर से हाथियों का उत्पात देखता रहा। लालू लोहरा के पुत्र श्याम लोहरा ने बताया कि बगल के गांव मसुरीखाड़ व छापर टोला के पास हाथियों के आने की सूचना पर उन्होंने अपने घर के पास चारों ओर काफी मात्रा में आग जलाकर रखा था पर हाथियों ने घर पर हमला कर दिया। बुधवार सुबह से हाथी खलारी के मचवाटांड़ के पास जंगल में आराम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी से मुआवजे की मांग की है।

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