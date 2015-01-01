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  • Expert Said Corona Will Increase In Winters, It Is Dangerous To Make Chhath Passengers Sitting In Bus, Questions Raised On Order

सुविधा या दुविधा:विशेषज्ञ बोले- सर्दियाें में बढ़ेगा कोरोना, छठ यात्रियों को बस में पास-पास बैठाना खतरनाक, आदेश पर उठे सवाल

रांची20 मिनट पहले
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  • आज से चलेंगी बसें, सभी सीटों पर यात्री बैठाने के आदेश पर उठे सवाल

छठ को लेकर रविवार से दूसरे राज्यों के लिए बसें शुरू हो रही हैं। ऐसे में 5 लाख से ज्यादा लोग झारखंड से छठ में शामिल होने अपने गांव जाएंगे। परिवहन विभाग ने जितनी सीट उतने यात्री काे बैठने की अनुमति दे दी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ठंड में कोरोना संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे में बस में यात्रियों को पास-पास बैठाना खतरनाक हो सकता है।

विभाग की 04 खामियां... जिनकी नई गाइडलाइन में हुई अनदेखी

  • बस की सभी सीटाें पर यात्रियाें काे बैठाने से साेशल डिस्टेंसिंग की उड़ेगी धज्जियां। विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया
  • राज्य के अंदर संचालित बसाें में 50% यात्री काे ले जाने का था प्रावधान, फिर भी नहीं होती थी इसकी जांच
  • अब जबकि बिहार व अन्य राज्याें के लिए ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं ताे बसाें में सभी सीट पर यात्री बैठाने का निर्णय क्याें
  • स्टैंड से बस खुलने के बाद बीच रास्ते में भी यात्रियाें काे बैठाया जाता है। इस पर रोक कैसे लगेगी

विभाग की 04 चुनौतियां... जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी

  • रांची, जमशेदपुर, बाेकाराे आदि में काेराेना के केस ज्यादा। ऐसे में बसाें में डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना घातक
  • बस में चढ़ने से पहले संक्रमित काे चिन्हित करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में काेई संक्रमित दूसरे को भी बीमारी दे देगा।
  • एसी बस के परिचालन की भी मंजूरी मिल गई है। जबकि ठंड के कारण कोराेना फैलने का खतरा ज्यादा है।
  • नियम के अनुसार यात्रियों का नाम, पता, फोन नंबर लिखा जाना जरूरी है। इसकी जांच तक नहीं हो रही।

जिनके जिम्मे बस... विभाग ने उनसे बात तक नहीं की

फैसले से सहमत नहीं बस ओनर एसोसिएशन
रांची बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण माेहन सिंह का कहना है कि बस में सभी सीटाें पर यात्रियाें काे बैठाने के परिवहन विभाग के निर्णय से बस ओनर एसाेसिएशन सहमत नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फैसला विभाग लेगा। नई गाइडलाइन जारी करने से पहले विभाग ने एसोसिएशन से बात नहीं की। फैसला वापस लेना चाहिए।

कोरोना को रोकने के लिए डिस्टेंसिंग जरूरी

झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह का कहना है कि दीपावली से छठ तक बस व ट्रेन से 5 स कोरोना को रोकने के लिए डिस्टेंसिंग जरूरी 6 लाख लोग बिहार और यूपी जाते हैं। रांची सहित राज्यभर से करीब 450 बसें दूसरे राज्यों के लिए चलती थीं। रविवार से सभी बसें चलेंगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा गया तो कोरोना फैलेगा।

नमी के कारण वायरस का खतरा

ठंड में वायरस को अनुकूल माहौल मिलने के कारण वायरल इंफेक्शन बढ़ जाता है। हवाओं में नमी अधिक होने की वजह से प्रदूषण स्तर भी अधिक होता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम जैसे कमजोर होता है तो वायरस अटैक करता है। इस वजह से कोरोना वायरस का ठंड के मौसम में और सक्रिय होने की संभावना ज्यादा है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देशाें में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस कारण ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। कोरोना से बचने के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी है। लापरवाही खतरनाक हो सकती है।

कोरोना संक्रमण को लेकर अभी और एहतियात बरतने की जरूरत है

खासकर दीपावली और छठ के मौके पर सतर्कता और जरूरी है। क्योंकि, एक साथ घाट पर जब लोग जुटेंगे या दीपावली की खरीदारी में भीड़ होगी तो स्थिति बिगड़ सकती है। अब तक रिम्स के 8 डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दोबारा संक्रमित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है।
-नितिन मदन कुलकर्णी, स्वास्थ्य सचिव, झारखंड

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