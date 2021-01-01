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  • Jharkhand Police Update; Fake Currency Notes Of Over Rs 3 Lakh 21 Thousand Face Value Seized, Three Arrested In Simdega

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सिमडेगा में पुलिस की कार्रवाई:3 लाख 21 हजार रुपए के जाली नोट बरामद, चार गिरफ्तार; झारखंड-ओडिशा बॉर्डर करना था सप्लाई

सिमडेगाएक घंटा पहले
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बरामद रुपए में 100 ,200 और 500 रुपए के जाली नोट शामिल हैं। - Dainik Bhaskar
बरामद रुपए में 100 ,200 और 500 रुपए के जाली नोट शामिल हैं।

पुलिस ने जाली नोट को खपाने की तैयारी कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बोलबा थाना क्षेत्र से जबकि, इसकी निशानदेही पर तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 3 लाख 21 हजार 900 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। इन नोटों को झारखंड-ओडिशा बॉर्डर स्थित बेलकुबा गांव में सप्लाई किया जाना था। बरामद रुपए में 100 ,200 और 500 रुपए के जाली नोट शामिल हैं। यह जानकारी सोमवार को SP डॉ. शम्स तबरेज ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप मांझी, पंकज बड़ाईक, अमित यादव और लोक सिंह शामिल हैं। SP ने बताया कि बोलबा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान प्रदीप मांझी पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने इसे पुलिस पकड़ लिया। इसकी तलाशी लेने पर पुलिस को इसकी जेब से 6,700 रुपए और बैग में 3,21,900 रुपए मिले। प्रदीप ने खुद बताया कि सभी नोट जाली हैं। इसे वो अपनी एक साथी पंकज बड़ाइक के पास से छपवाकर ले जा रहा था। प्रदीप मांझी ने पुलिस को बताया कि इन नोटों को छत्तीसगढ़ निवासी लोक सिंह और अमित यादव को झारखंड-ओडिशा बॉर्डर के बेलकुबा गांव में देना था।

आरोपी प्रदीप मांझी ने पुलिस को बताया कि इन नोटों को छत्तीसगढ़ निवासी लोक सिंह और अमित यादव को झारखंड-ओडिशा बॉर्डर के बेलकुबा गांव में देना था।
आरोपी प्रदीप मांझी ने पुलिस को बताया कि इन नोटों को छत्तीसगढ़ निवासी लोक सिंह और अमित यादव को झारखंड-ओडिशा बॉर्डर के बेलकुबा गांव में देना था।

इसके बाद पुलिस ने प्रदीप मांझी की निशानदेही पर लोक सिंह, अमित यादव को बेलकुबा से जबकि, पंकज बड़ाईक को खिजरी नवाटोली से जाली नोट छापते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनकी तलाशी के दौरान पुलिस ने लोक सिंह के पॉकेट से 5,300 रुपए, अमित यादव के पॉकेट से 3,300 रुपए और पंकज बड़ाईक के पास 3,700 रुपए के जाली नोट बरामद किया। इसके साथ ही प्रिंटर, लैपटॉप और जेके एक्सेल बॉन्ड पेपर और इंक समेत बाइक बरामद किया।

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