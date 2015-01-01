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  • Fear Of A Scam In The Amount Of MDM In 1260 Schools Of Jharkhand, Orders For Action On All Principals

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MDM में गड़बड़ी:झारखंड के 1260 स्कूलों में मिड डे मील की राशि में घोटाले की आशंका, सभी प्राचार्यों पर कार्रवाई के आदेश

रांची2 मिनट पहलेलेखक: शंभु नाथ
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MDM निदेशक ने सभी DC से कहा है कि इन विद्यालयों में कार्यरत लापरवाह प्राचार्यों व प्रभारी प्राचार्यों को प्रभार से हटाया जाए। -फाइल फोटो।
  • MDM डायरेक्टर ने DC को दिया आदेश, लापरवाह प्राचार्यों की सेवानिवृति पर करें विचार

शिक्षा विभाग को राज्य के 1260 स्कूलों में बच्चो को दी जाने वाली मिड डे मील (MDM) की राशि में घोटाले की आशंका है। विभाग के बार-बार निर्देश के बाद भी इन स्कूलों के प्राचार्य MDM संबंधी बैंक खातों और अन्य जरूरी कागजातों की ऑडिट नहीं करा रहे हैं। MDM डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने सभी जिले के DC को कार्रवाई कर जल्द सूचना देने का निर्देश दिया है।

लापरवाह शिक्षकों को दी जा सकती है सेवानिवृत्ति
MDM निदेशक ने सभी DC से कहा है कि इन विद्यालयों में कार्यरत लापरवाह प्राचार्यों व प्रभारी प्राचार्यों को प्रभार से हटाया जाए। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें कभी भी प्रधानाध्यापक का पद न मिल सके। साथ ही झारखंड सेवा संहिता के नियमों के मुताबिक इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है।

MDM डायरेक्टर ने कहा है कि अगर ऐसे विद्यालयों के प्रभारी प्राचार्य के रूप में पारा शिक्षक हैं तो इन्हें तत्काल चयन मुक्त किया जाए और इसका प्रस्ताव प्रखंड शिक्षा स्थापना समिति के पास भेजा जाए। इन स्कूलों के शिक्षकों के वेतन वृद्धि को रोकने का निर्देश भी MDM डायरेक्टर ने दिया है।

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