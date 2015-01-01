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  • For 2 Years, 70 year Old Woman Died On The Governmental Doorstep, For Her Husband's Death Certificate.

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व्यवस्था की मौत का प्रमाण पत्र:2 साल से पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते-खाते सरकारी चौखट पर 70 साल की वृद्धा ने दम तोड़ दिया

रांचीएक घंटा पहले
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मृत मां की देह को बेटे ने उठाकर कंधे पर डाला और बाइक से घर ले गया।
  • पति की माैत के बाद बंद हो गई थी वृद्धावस्था पेंशन, बैंक मांग रहा था मृत्यु प्रमाण पत्र

जा बूढ़ी घर जा...साहब चले गए।... तू फिर आ गई...मीटिंग चल रही है, बाद में आ। ...क्यों दिमाग खाती है...तेरा ही काम है क्या। 70 साल की ‘अम्मा’ ललकी देवी के लिए पिछले 2 साल से यह शब्द नियम बन गए थे। 15 किमी दूर गांव से आना।

पंचायत भवन की चौखट पर बैठ साहब लोगों की बाट जोहना। 400 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन बहाल कराने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र चाहती थीं वह। लेकिन सारी जद्दोजहद आज उनकी सांसें थमने के साथ ही खत्म हो गई। इसी चौखट पर। 400 रुपए बहुत थे इस गरीब के लिए। पति के न रहने पर इसी के दम पर घर में सम्मान था। जान चली गई पर प्रमाणपत्र व्यवस्था के गर्भ से जन्मा भी नहीं, मिलना दूर की बात। शरीर को खींच कर उठाना फिर कंधे पर लादना पड़ा। एंबुलेंस कहां मिलती है इन जैसों को सो दोपहिया पर ही घर गई लाश।

दरअसल चुरचू प्रखंड के करगी गांव की ललकी देवी और उनके पति का एसबीआई की चुरचू शाखा में ज्वाइंट बैंक एकाउंट था। इसी में उनकी वृद्धावस्था पेंशन आती थी। 2014 में पति की मौत हो गई। 2018 में पेंशन भी बंद हो गई। बैंक ने उनसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लाने को कहा। हालांकि, बिना प्रमाण पत्र 2014 से 2018 के बीच उन्हें यह राशि कैसे मिलती रही यह भी सोचने की बात है। पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वह लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी।

मृतका के पोते प्रदीप ने कहा-गुरुवार को बीडीओ चुरचू पंचायत भवन आए थे। यह जानकारी मिलते ही वह बेटा पिंटू और पोता प्रदीप के साथ बीडीओ से मिलने सुबह 10 बजे पंचायत भवन पहुंची। तीन घंटे में भी उनकी बीडीओ से मुलाकात नहीं हो सकी। वहां बैठे-बैठे ही अचानक वह गिर गईं और उनकी जान चली गई।

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