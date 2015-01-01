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नक्सली वारदात:पुल निर्माण कार्य में लगी जेसीबी और स्टाफ क्वार्टर को किया आग के हवाले, लेवी वसूली में वारदात की आशंका

गिरिडीह3 मिनट पहले
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नक्सलियों ने जेसीबी के डीजल से ही सभी वाहन व मशीनों को आग के हवाले कर दिया।
  • वारदात के बाद नक्सली हथियार हवा में लहराते हुए भाग निकले
  • मौके पर मुंशी समेत मजदूरों ने नक्सलियों ने की मारपीट

बिरनी थाना क्षेत्र स्थित टोको धरमपुर में नक्सलियों ने शुक्रवार की देर रात जमकर उत्पात मचाया। यहां पुल निर्माण कार्य में लगी जेसीबी, जनरेटर, एक बाइक, एक मिलर मशीन समेत स्टाफ क्वार्टर को आग के हवाले कर दिया। वारदात के बाद नक्सली हथियार हवा में लहराते हुए भाग निकले। आशंका जताई जा रही है कि पुल निर्माण कंपनी से लेवी वसूली मामले में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

नक्सलियों ने एक मिलर मशीन को आग के हवाले कर दिया।
नक्सलियों ने एक मिलर मशीन को आग के हवाले कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब डेढ़ दर्जन नक्सली रात में पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे। इसके बाद मौके पर मौजूद मजदूरों को बंधक बना लिया। मुंशी रोहित कुमार मौजूद सभी लोगों से नक्सलियों ने मारपीट की। इसके बाद राेहित से ही जेसीबी से डीजल निकालने को कहा। उसी डीजल से नक्सलियों ने वाहन, मशीन समेत स्टाफ क्वार्टर में आग लगा दी।

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