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जमुआ-देवघर मेन रोड पर हादसा:ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत, घर जाते वक्त हुई दुर्घटना

देवरी (गिरिडीह)32 मिनट पहले
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घटनास्थल पर जुटी भीड़। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल पर जुटी भीड़।
  • पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया पर ड्राइवर भागने में सफल रहा

देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार के पास जमुआ-देवघर मेन रोड पर सोमवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक अधेड़ की मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा युवक जख्मी हो गया। दोनों ही एक रिश्तेदार से मिल अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ। घटना ट्रक द्वारा बाइक को सामने से टक्कर मारने की वजह से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। पर रास्ते में पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया पर ड्राइवर भागने में सफल रहा।

मृतक की पहचान जमुई (बिहार) निवासी बालेश्वर सिंह के रूप में की गई। बाइक किशोर कुमार चला रहा था। दोनों ही रिश्तेदार थे। किशोर ने हेलमेट पहन रखा था पर बालेश्वर ने नहीं। दोनों ही देवरी से जमुई जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक जमुआ-देवघर मेन रोड स्थित चतरा बाजार के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसे में बालेश्वर सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी और किशोर भी जख्मी हो गया। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को देवरी सामुदायिक केंद्र ले जाया गया। यहां डाॅक्टर ने बालेश्वर सिंह को मृत घोषित कर दिया। जबकि किशोर को गिरिडीह रेफर कर दिया गया।

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