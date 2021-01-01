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गणतंत्र दिवस पर पुलिस को चुनौती:हाईस्कूल में नक्सलियों ने लगाया पोस्टर, लिखा-दमन का राज उखाड़ फेंके

​​​​​​​बिशुनपुर (गुमला)21 मिनट पहले
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बनालात हाई स्कूल में नक्सलियों ने पोस्टर चिपका कर लोगों से क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होने की बात कही। (प्रतीकात्मक फोटो) - Dainik Bhaskar
बनालात हाई स्कूल में नक्सलियों ने पोस्टर चिपका कर लोगों से क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होने की बात कही। (प्रतीकात्मक फोटो)
  • नक्सलियों की इस करतूत के बाद से क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है

नक्सलियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए पोस्टर चिपकाए। 26 जनवरी को बिशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित बनालात हाई स्कूल में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर लोगों से क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होने की बात कही। साथ ही ग्रामीण इलाकों से वर्तमान लूट और दमन का राज अखाड़ फेंकने की बात लिखी है। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है।

वहीं, नक्सलियों की इस करतूत के बाद से क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। पोस्टर में नक्सलियों ने लिखा है कि गांव-गांव में जनता की जनसत्ता के निकाय क्रांतिकारी जन कमिटी का निर्माण मजबूत करें। पोस्टर के नीचे कोयल शंख जोनल कमेटी भाकपा (माओवादी) लिखा हुआ था।

नक्सलियों ने किया था बारूदी सुरंग विस्फोट
बताते चलें कि 16 जनवरी को बिशुनपुर थाना क्षेत्र के नजदीक लातेहार और गुमला के सीमावर्ती गांव पंडरा के गोताग जंगल में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग की चपेट में आने से एक महिला की जहां मौत हो गई थी। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। महिलाएं जंगल में सखुआ पत्ते तोड़ने गई थीं। एक के बाद एक चार बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। लेकिन ग्रामीण महिलाएं बच निकलने में सफल रहीं।

इधर, विस्फोट की सूचना मिलने के बाद लातेहार और गुमला के सुरक्षा बल घटनास्थल की ओर गए, जहां नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से आधे घंटे तक गोलियां चलीं। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए थे।

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