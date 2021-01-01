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हादसे में दो युवकों की मौत:तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई, दोनों युवकों ने नहीं पहना था हेलमेट

​​​​​​​सिसई (गुमला)कुछ ही क्षण पहले
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मृतकों की पहचान सिसई थाना क्षेत्र निवासी समीर उरांव (20) और सतनाम मिंज (20) के रूप में की गई। (फाइल) - Dainik Bhaskar
मृतकों की पहचान सिसई थाना क्षेत्र निवासी समीर उरांव (20) और सतनाम मिंज (20) के रूप में की गई। (फाइल)
  • दोनों युवकों की मौत की वजह सिर में चोट लगना माना जा रहा है

सिसई थाना क्षेत्र स्थित हंस नगर के स्कूल मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक के बिजली के खंभे से टकराने की वजह से दो युवकों की मौत हो गई। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहन रखा था और मौत की वजह सिर में चोट लगना माना जा रहा है। बाइक की रफ्तार भी काफी तेज थी। घटना मंगलवार की देर शाम की है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों के शव को बुधवार को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

मृतकों की पहचान सिसई थाना क्षेत्र निवासी समीर उरांव (20) और सतनाम मिंज (20) के रूप में की गई। दाेनों ही कुम्हार मोड़ की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी तेज रफ्तार बाइक स्कूल मोड़ के पास पहुंची, गाड़ी अनियंत्रित हो गई।

इसके बाद बाइक ने सड़क किनारे बिजली खंभे में जोरदार टक्कर मारी और दोनों युवक वहीं गिर गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग फौरन मौके पर पहुंचे और दोनों जख्मी युवकों को उठाकर रेफरल अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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