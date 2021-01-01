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हजारीबाग में वारदात:युवक की कनपटी में गोली मारकर हत्या, बाइक से घर आते वक्त हुई घटना

​​​​​​​हजारीबागएक घंटा पहले
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मृतक की पहचान इचाक थाना क्षेत्र के कुरहा गांव निवासी राजेंद्र कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता के रूप में की गई। (प्रतीकात्मक फोटो) - Dainik Bhaskar
मृतक की पहचान इचाक थाना क्षेत्र के कुरहा गांव निवासी राजेंद्र कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता के रूप में की गई। (प्रतीकात्मक फोटो)
  • प्रथम दृष्टया परिजन व्यक्तिगत दुश्मनी में हत्या की आशंका जता रहे हैं

कोर्रा थाना क्षेत्र के कनहरी के पास रविवार की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली कनपटी में मारी गई है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे घटना के बाबत पूछताछ कर रही है। अभी तक हत्या का कारण सामने नहीं आया है। प्रथम दृष्टया परिजन व्यक्तिगत दुश्मनी में हत्या की आशंका जता रहे हैं।

मृतक इचाक थाना क्षेत्र के कुरहा गांव निवासी विनोद मेहता के पुत्र राजेंद्र कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता (32) है। बच्चों को पढ़ाने के लिए दीपूगढ़ा कनहरी हजारीबाग में किराए का मकान ले रखा था। जहां पत्नी और तीन बच्चे रहा करते थे। वह अपने गांव कुरहा से दीपूगढ़ा अक्सर आना-जाना किया करता था। कभी अपने गांव में रुक जाता था तो कभी किराए के मकान पर रुकता था। रविवार की रात में भी वह अपने गांव कुरहा से बाइक से दीपू गढ़ा आ रहा था तभी रास्ते में घटना घटी।

सदर एसडीपीओ कमल किशोर ने इस संबंध में बताया कि राजेंद्र कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता 30 जनवरी से घर व किराए के मकान पर नहीं पहुंचा था। पत्नी बार-बार फोन करती रही। अब तक के पड़ताल में पाया गया है कि वह गांव में कुछ साथियों के साथ रविवार को रात 7 बजे शाम में खाया पिया। फिर वहां से बाइक से हजारीबाग दीपू गढ़ा डेरा के लिए चला था।

SDPO ने बताया कि उसकी पत्नी ने रात 8:02 बजे भी राजेंद्र के मोबाइल पर फोन किया था। तब राजेंद्र ने जवाब दिया था कि मैं दीपू गढ़ा आ रहा हूं। मृतक के मोबाइल का डिटेल खंगाला जा रहा है। उसके संपर्क में रहने वाले और मोबाइल डिटेल के आधार पर जिनके नाम सामने आए हैं, उन लोगों से पूछताछ हो रही है।

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