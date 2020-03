दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 05:39 PM IST

रांची. लॉकडाउन के दौरान दिल्ली-एनसीआर में फंसे झारखंड के लोगों के मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 08826652716/9810015104 जारी किया गया है। अगर किसी कारण से कोई सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क नहीं कर पा रहा है तो वो अपने मैसेज को आवश्यक संपर्क विवरण के साथ इन नंबर पर व्हाट्सएप कर मदद मांग सकता है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि आप सभी मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि समन्वय स्थापित कर उनके राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों की मदद करें। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि आप सभी की कुशलता आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों से कहा कि अभी लॉकडाउन की वजह से आपकी वापसी अत्यंत मुश्किल है। राज्य सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। आप तक मदद पहुंचाने की। आप जहां हैं, वहीं रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।



सरकार का प्रयास आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रखना

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में आपकी सरकार आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रखने हेतु जतन कर रही है। यह आपकी सहभागिता के बिना सम्भव नहीं है। कृपया आप अपने घरों में रहकर सरकार को सहयोग करें।

We are trying our best to reach out to those stranded across the country. The State Govt has nominated Senior IAS officers as respective State Nodal Officers, who are coordinating all possible relief & support to all our brothers & sisters stuck across all the states.