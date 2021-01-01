पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Jharkhand
  • Koderma Truck Bike Road Accident; Husband Wife Killed As Truck Bike Road Accident In Jharkhand Koderma

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोडरमा में सड़क हादसा:ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत, मायके जाने के दौरान हुआ हादसा

​​​​​​​कोडरमाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़।
  • पति, पत्नी को लेकर उसके धनबाद स्थित मायके जा रहा था और इसी दौरान ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी

डोमचांच थाना क्षेत्र स्थित महेशपुर पुल के पास गुरुवार को एक ट्रक ने बाइक सवार दंपती को चपेट में लिया। हादसे में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। पति, पत्नी को लेकर उसके धनबाद स्थित मायके जा रहा था और इसी दौरान ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। दंपती के दो छोटे बच्चे हैं। हादसे के वक्त दोनों बच्चे अपने मामा के घर पर थे।

मृतक दंपती की पहचान विनोद कुमार (40) और किरण देवी (38) के रूप में की गई। विनोद का घर डोमचांच थाना क्षेत्र स्थित डुरोडीह में हैं। विनोद पत्नी को लेकर यहीं से धनबाद जा रहा था। विनोद पत्नी के मायके में ही रहकर प्राइवेट जॉब करता था।

गुरुवार को दोनों बाइक से महेशपुर पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ड्राइवर ट्रक को लेकर भाग निकला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी को इस कार्यक्रम में भी किसान याद आए, कहा- उन्होंने इस संघर्ष में अहम योगदान दिया था - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser