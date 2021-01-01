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देसी जुगाड़:झारखंड में लाॅकडाउन में भी चलती रही गांव के बच्चाें की पढ़ाई, देसी जुगाड़ देख पीएम माेदी भी हुए मुरीद; कहा-आपदा को अवसर में बदला

दुमका2 घंटे पहले
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  • घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनवाकर पढ़ाई करा रहे थे शिक्षक
  • काेराेना काल में बच्चाें की पढ़ाई बाधित न हाे, इसके लिए शिक्षकाें ने गांव की दीवाराें काे ही ब्लैक बाेर्ड बना दिया

लाॅकडाउन में जब सभी स्कूल-काॅलेज बंद थे, उस समय भी दुमका जिले के गांव डूमरथर में बच्चाें की पढ़ाई जारी थी। शिक्षकाें ने बच्चाें काे देसी जुगाड़ से पढ़ाने का नायाब तरीका अपनाया था। यह जुगाड़ देख प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी भी मुरीद हाे गए। रविवार काे रेडियाे कार्यक्रम मन की बात में उन्हाेंने शिक्षकाें के इस तरकीब की प्रशंसा की। माेदी ने कहा-काेविड-19 के संक्रमण काल के दाैरान डूमरथर गांव के शिक्षकाें ने आपदा काे अवसर में बदल दिया। काेराेना काल में बच्चाें की पढ़ाई बाधित न हाे, इसके लिए शिक्षकाें ने गांव की दीवाराें काे ही ब्लैक बाेर्ड बना दिया।

उस गांव के बच्चे भी बड़े चाव से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। मैं ऐसे सभी लाेगाें का दिल से अभिनंदन करता हूं, जाे इस तरह के प्रयास में लगे हुए हैं। लाॅकडाउन में जब पढ़ाई बंद हाे गई ताे उत्क्रमित मध्य विद्यालय डूमरथर के प्रधानाध्यापक डाॅ. सपन कुमार ने बच्चाें काे पढ़ा़ने का नया आइडिया खाेज लिया। उन्हाेंने गांव की सभी दीवाराें काे पेंट कर 200 से अधिक ब्लैक बाेर्ड बनवा दिया। साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षक राेज गांव में पहुंचते और इसी ब्लैकबाेर्ड पर बच्चाें काे पढ़ाते। दैनिक भास्कर ने 25 सितंबर 2020 के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

बच्चे पढ़ाई से दूर न हाे जाएं, इसलिए की थी पहल- डाॅ. सपन

प्रधानमंत्री की तारीफ पर प्रधानाध्यापक डॉ. सपन ने कहा- इससे मुझे अच्छा काम करने की और ताकत मिलेगी। उस समय सरकार की ओर से डीजी साथ कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन आदिवासी बहुल गांव में सभी बच्चाें के पास एंड्राॅयड फाेन नहीं थे। इसी पर उन्हें यह आइडिया आया कि क्याें न घर की दीवाराें काे ही ब्लैक बाेर्ड बनाकर बच्चाें काे पढ़ाया जाए, ताकि वे पढ़ाई से दूर न हो सकें। शिक्षकाें और अभिभावकाें से बात की ताे सभी सहमत हाे गए।

अब ‘शिक्षा आपके द्वार, समुदाय के साथ’ कार्यक्रम

इस तरकीब के सफल हाेने के बाद डूमरथर के पाेषक क्षेत्राें में “शिक्षा आपके द्वार, समुदाय के साथ’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छात्र-छात्राएं अपनी समस्या दीवाराें पर बने ब्लैक बाेर्ड पर लिखते हैं। शिक्षक हल करते हैं। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामविलास मुर्मू ने कहा कि शिक्षक डाॅ. सपन कुमार, अजय मंडल, अनुज मंडल, सुखलाल मुर्मू इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।

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