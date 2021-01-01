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  • Jack Board Examinations From 4 To 21 May, Reduced Course By 40%; Questions Based On Model Test Paper

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परीक्षा की डेटशीट जारी:जैक बोर्ड- परीक्षाएं 4 से 21 मई तक, 40% कोर्स घटा; मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर ही सवाल आने की उम्मीद

रांची2 घंटे पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • मैट्रिक परीक्षा पहली पाली में सुबह 9.45 से दोपहर एक बजे तक चलेगी
  • दूसरी पाली में इंटर की दोपहर दो बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेंगी
  • प्रायोगिक परीक्षा 6 से 27 अप्रैल तक होगी

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने बुधवार को मैट्रिक-इंटर परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी। दोनों परीक्षाएं चार मई शुरू होकर 21 मई तक चलेंगी। मैट्रिक परीक्षा पहली पाली में सुबह 9.45 से दोपहर एक बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली में इंटर की दोपहर दो बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेंगी। प्रायोगिक परीक्षा 6 से 27 अप्रैल तक होगी।

पहली बार जैक और सीबीएसई मैट्रिक-इंटर परीक्षाएं एक तिथि से शुरू हो रही हैं। जैक की परीक्षाएं 15 दिन, सीबीएसई की परीक्षाएं 38 दिन चलेंगी। कोरोना के कारण बच्चों की प्रभावित हुई पढ़ाई काे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 40 फीसदी काेर्स घटा दिए हैं। वेबसाइट पर मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं, जिसके आधार पर सवाल पूछे जाएंगे।

बच्चे तनाव न लें, सभी विषयाें के मूल अध्यायों को ही पढ़ना है

कोरोना के कारण पहली बार 10 माह छात्र-छात्राओंं ने घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई की। अब परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसे में भास्कर ने शिक्षाविद् अशाेक पाठक से बच्चों की सहूलियत के लिए बने नए परीक्षा पैटर्न पर प्रश्न पूछे।

बच्चाें की सहूलियत के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

-सिलेबस काे 40 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

सिलेबस में यह कटौती किस प्रकार की है?

-सभी विषयाें के मूल तत्वाें काे पढ़ना है। ऑपरेशनल पार्ट काे थाेड़ा कम किया गया है।

इसे कैसे समझा जा सकता है?

-10वीं के फिजिक्स में बल और गति के चैप्टर हैं, इसे पढ़ना है, लेकिन इसके साथ ही संवेग व संवेग के संरक्षण का सिद्धांत था, जिसे सिलेबस से हटा दिया गया है।

इंटर के सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं?

-इंटर के मैथ्स में मैट्रिक्स ताे पढ़ना है, पर इसके एलिमेंट्री ऑपरेशन का चैप्टर हटा दिया गया है। इसी प्रकार ट्रैंगल का एरिया निकालना ताे सीखना है, पर अलग-अलग विधियां हटा दी गई हैं। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन में पारा मैट्रिक्स के अलग-अलग फाॅर्म नहीं पढ़ने हैं।

नेटवर्क समस्या से क्लासेज नहीं हो पाईं, समाधान क्या है?

-इसलिए माॅडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। सवाल उसी आधार पर हाेंगे, बच्चे तनाव न लें।

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