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हादसे में पुलिस जवान समेत 6 जख्मी:नशे में कार चला रहे युवक ने पुलिस जीप समेत तीन गाड़ियों में मारी टक्कर, हंगामा

जमशेदपुर41 मिनट पहले
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हादसे में क्षतिग्रस्त कार। - Dainik Bhaskar
हादसे में क्षतिग्रस्त कार।
  • पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार और आरोपी युवक को थाना ले आई

उलीडीह थाना क्षेत्र के मानगो स्थित बिजली ऑफिस के सामने नशे में कार चला रहे युवक ने एक-एक कर पुलिस जीप समेत तीन गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस जवान समेत 6 लोग जख्मी हो गए। घटना मंगलवार की देर शाम की है। हादसे के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार व आरोपी युवक को थाना ले आई।

कदमा निवासी रोहित नायक अपनी पत्नी के साथ कार से पिकनिक मनाने डिमना लेक गया था। वहां से वापस आने के दौरान रोहित ने कार की रफ्तार काफी तेज कर रखी थी। वो नशे में था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार ने सड़क पर चल रही एक स्कूटी को टक्कर मारी फिर आगे चल रहे दो बाइक को ठोकर मार आगे बढ़ गई। आगे एक पुलिस जीप जा रही थी और कार उससे भी टकरा गई और वहीं रुक गई।

कार की टक्कर से क्षतिग्रस्त बाइक और स्कूटी।
कार की टक्कर से क्षतिग्रस्त बाइक और स्कूटी।

हादसे में पुलिस जीप में सवार एक जवान जख्मी हो गया। जबकि स्कूटी और दो बाइक पर सवार 5 लोगों को भी चोटें आई। पुलिस ने फौरन रोहित को हिरासत में ले लिया और घायलों को MGM पहुंचाया।

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