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एकलौते पुत्र ने की आत्महत्या:जमशेदपुर में युवक ने फांसी लगा दी जान, छठ घाट जाने के दौरान कमरे में दिखी लाश

जमशेदपुर16 मिनट पहले
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मृतक की फाइल फोटो।
  • युवक कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर वह पर्दे के सहारे पंखे पर झूल गया
  • एकलौते पुत्र की मौत से माता-पिता समेत अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है

टेल्को थाना क्षेत्र के टेल्को कॉलोनी में रहने वाले टिस्को कर्मी रामा चंद्रमा के एकलौते पुत्र आर मनीष (26) ने शुक्रवार की देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर वह पर्दे के सहारे पंखे पर झूल गया। सुबह में करीब 3 बजे परिजनों ने उसे फंदे से लटकता पाया। सूचना पाकर शनिवार की सुबह पुलिस पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया।

युवक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पिता ने बताया सुबह में उनका परिवार छठ घाट जाने वाला था। मनीष भी साथ जाता। रात में उसने सबके साथ खाना खाया और घाट जाने के लिए उसने नींद से सुबह उठा देने की बात कही। सुबह में करीब तीन बजे परिजन जब उसे जगाने गए तो उसने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला।

परिजनों ने खिड़की से देखने पर वह फंदे से लटकता मिला। इस मामले में पिता के बयान पर थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमाॅर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उसकी मौत से माता-पिता समेत अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार युवक फिलहाल बेरोजगार था। पूर्व में वह ठेकेदार के अंडर में काम करता था।

इधर, टेल्को थानेदार अखिलेश्वर मंडल ने बताया- युवक नशे का आदि था। शुक्रवार की रात वह शराब पीकर घर आया था। इस कारण उसे परिजनों ने फटकार लगाई थी। संभवतः इस कारण युवक ने आत्महत्या की है।

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