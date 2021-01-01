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3 घंटे गोमिया-कठारा रोड जाम:बोकारो में कार की टक्कर से अधेड़ की मौत, आरोपी गिरफ्तार

​​​​​​​गोमिया (बोकारो)2 घंटे पहले
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शव के पास रोत-बिलखते परिजन। - Dainik Bhaskar
शव के पास रोत-बिलखते परिजन।
  • मृतक की पहचान हजारी बस्ती निवासी चक्रधर प्रसाद के रूप में की गई

गोमिया थाना क्षेत्र स्थित गोमिया-कठारा रोड पर हजारी मोड़ में कार की टक्कर से एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। पुलिस-प्रशासन के काफी समझाने और आर्थिक सहायता देने के आश्वासन पर लोग सड़क से हटे। घटना मंगलवार की है। इधर, कार चला रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक की पहचान हजारी बस्ती निवासी चक्रधर प्रसाद के रूप में की गई। वो सड़क किनारे पैदल ही चल रहा था। इसी दौरान गिरिडीह की ओर से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। चक्रधर की मौके पर मौत हो गई।

इसके बाद मौके पर परिजनों व ग्रामीणों जुट गए और सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना के बाद मौके पर बीडीओ कपिल कुमार, सीओ ओम प्रकाश मंडल पहुंचे और लोगों को समझा कर शांत कराया।

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