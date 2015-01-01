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दहशत में लोग:जमशेदपुर में माओवादियों ने लगाया बैनर, लिखा- आदिवासी मूलवासी की जमीन वाले हो होशियार

जमशेदपुर40 मिनट पहले
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ड़ामटांड़ एवं झाबरी में बैनर लगाकर माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है।
  • लोगों ने ड़ामटांड़ एवं झाबरी में बैनर को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी

चांडिल के चौका थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए बैनर से इलाके में दशहत का माहौल है। शनिवार की सुबह लोगों ने ड़ामटांड़ एवं झाबरी में बैनर को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। माओवादियों ने एक बैनर में लिखा है, आदिवासी मूलवासी की जमीन वाले हो होशियार, जन मुक्ति है तैयार।

ड़ामटांड़ एवं झाबरी में बैनर लगाकर माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शुक्रवार रात माओवादियों ने इन बैनर को क्षेत्र लगाया होगा और भाग निकले होंगे। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस सारे बैनर जब्त कर मामले की जांच में लग गई है।

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