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​​​​​​​अर्घ्य देने के दौरान फायरिंग:चतरा में माओवादियों ने की गोली मार कोयला कारोबारी की हत्या, छठ घाट पर मची अफरातफरी

चतरा8 मिनट पहले
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कोयला कारोबारी की पहचान मुकेश गिरी के रूप में की गई।
  • कोयला कारोबारी मुकेश गिरी को माओवादियों ने इंसास राइफल से तीन गोली मारी
  • छठ घाट पर माओवादी घटना के बाद मची अफरातफरी से व्रती जैसे-तैसे वहां से भागे

पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र स्थित सिनपुर डैम में माओवादियों ने शनिवार की सुबह एक कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात अर्घ्य देने के दौरान हुई। इस बीच पूरे छठ घाट पर अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सिमरिया एसडीपीओ बचन देव कुजूर, पत्थलगड़ा थाना प्रभारी निरंजन रटकुमार मिश्रा व अन्य घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से इंसास की तीन गोली के खोखे और माओवादी पर्चा मिला है। घटना की जिम्मेदारी भाकपा माओवादियों ने ली है।

घटना पत्थलगड़ा और सिमरिया प्रखंड के सीमाने में सिनपुर डैम में घटी है। कोयला कारोबारी की पहचान मुकेश गिरी के रूप में की गई। घायल स्थिति में कारोबारी मुकेश गिरी को बेहतर इलाज के लिए सिमरिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया है। स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया। जहां डाॅक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काले वर्दी पहने हथियार बंद एक दर्जन भाकपा माओवादी छठ घाट पर पहुंचे। यहां उपस्थित लोगों की पिटाई लाठी-डंडे से करना शुरू कर दिया। तपसा निवासी मुकेश गिरी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद इंसास राइफल से उन्हें तीन गोली मारी गई। इस घटना के बाद यहां अफरातफरी मच गई। छठ व्रती जैसे-तैसे वहां से भागे।

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