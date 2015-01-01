पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्कूल ऑनलाइन क्लास भी जारी रख सकते हैं:झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 21 से खुलेंगे स्कूल

रांचीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया आदेश
  • प्राइवेट स्कूल बोले-पहले अभिभावकों की सहमति लेंगे, फिर खोलेंगे स्कूल

झारखंड में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 21 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। बाेर्ड परीक्षा काे देखते हुए सरकार ने कंटेनमेंट जाेन के बाहर स्कूल खाेलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि स्टूडेंट्स काे बुलाने के लिए अभिभावकाें की अनुमति जरूरी हाेगी। इसके अलावा बाेर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी स्टूडेंट्स काे बुलाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी अभिभावकाें की अनुमति लेनी हाेगी।

स्कूलाें काे केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से लाॅकडाउन काे लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना हाेगा। आदेश में कहा गया है कि जाे स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, वह उसे जारी रख सकते हैं। फिलहाल यह आदेश 31 दिसंबर तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल खोलने पर मंगलवार को ही सहमति बन गई थी। अब उच्चस्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। स्कूल खोलने के बाद वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। मास्क जरूरी होगा। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखनी होगी।

हर स्टूडेंट्स के पैरेंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेगा स्कूल
सरकार ने स्कूल खाेलने का अादेश ताे दे दिया, लेकिन निजी स्कूलाें में 21 से पढ़ाई हाेने की उम्मीद कम है। जेवीएम के प्रिंसिपल समरजीत जाना ने कहा कि जूम के माध्यम से 10वीं अाैर 12वीं कक्षा के हर बच्चाें के अभिभावकाें के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद स्कूल खाेलेंगे। अच्छी तरह से साेच-विचार के बार नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। वहीं कैंब्रियन स्कूल की प्रिंसिपल नीता पांडेय ने कहा कि स्टूडेंट्स काे बुलाने से पहले पैरेंट्स की सहमति भी जरूरी है। अभिभावकाें से अाॅनलाइन मीटिंग के बाद ही क्लास शुरू हाेंगे। अभी सहयाेदया की मीटिंग भी है। इसमें तय हाेगा कि स्कूल कब से खाेलना है।
उधर, बरियातू गवर्नमेंट गर्ल्स प्लस टू स्कूल, बरियातू की प्रिंसिपल रीता कुमारी ने कहा कि 21 से क्लास शुरू हाेगी। दाे दिन में साफ-सफाई कर ली जाएगी। अभी एसेंबली स्थगित रहेगी। वहीं रांची डीईअाे अरविंद विजय बिलुंग ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की गाइडलाइन के अनुसार क्लास संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

इन्हें भी छूट : मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग काॅलेज खुलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू होंगे

  • राज्य के सभी मेडिकल काॅलेज, डेंटल काॅलेज और नर्सिंग काॅलेज भी 21 दिसंबर से खाेले जाएंगे।
  • श्रीकृष्ण लाेक प्रशासन संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुलिस ट्रेनिंग काॅलेज, वन प्रशिक्षण स्कूल और झारखंड स्टेट स्पाेर्ट्स प्राेमाेशन साेसाइटी में भी साेमवार से क्लास शुरू हाेंगे।
  • जाे आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित नहीं की गई है, कंटेनमेंट जाेन के बाहर उन सभी आर्थिक गतिविधियाें काे भी शुरू करने की अनुमति दी गई है।
  • बिना दर्शकाें के फिल्म की शूटिंग की भी अनुमति। इसके लिए पीआरडी की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना हाेगा।
  • कंटेनमेंट जाेन के बाहर के सभी धार्मिक स्थल, पूजन स्थल या अन्य समाराेह में पहले 50 लोगों के जाने की ही अनुमति थी। अब इसे बढ़ाकर 200 कर दिया है।
  • खुली जगह पर होने वाले कार्यक्रमों में 300 लोगों या ग्राउंड की क्षमता के अनुसार जुटने की अनुमति होगी। उन्हें भी साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हाेगा।

और इन पर अभी राेक ही रहेगी
सभी जुलूस, प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, दर्शकों सहित खेल संबंधित कार्यक्रम, 10वीं-12वीं क्लास छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा।

सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी जारी रहेगी
आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलाें पर आम लाेगाें के बीच छह फीट की दूरी अनिवार्य हाेगी। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कार्यस्थल या यात्रा के समय फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी हाेगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना हाेगा। कार्यालयाें के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले जाे एसओपी जारी किया था, उसका पालन अब भी अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट जाेन के परीक्षार्थियाें काे परीक्षा देने जाने के लिए भी छूट दी गई है। उनका एडमिट कार्ड ही पास माना जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें