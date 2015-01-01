पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बेटे ने पिता का रेत दिया गला:रामगढ़ में सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटे ने की थी पिता की हत्या

बरकाकाना (रामगढ़)3 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस हिरासत में आरोपी बेटा। मामले की जानकारी देती पुलिस।
  • पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटे ने कांड काे दिया था अंजाम
  • पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर आरोपी को उसके पैतृक गांव से किया गिरफ्तार

17 नवंबर की रात बरकाकाना ओपी के नया नगर घुटुवा के CCL क्वार्टर में रहने वाले कृष्णा राम की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। पुलिस ने बिहार औरंगाबाद स्थित पैतृक गांव से हत्या के आरोपी बेटे भोलाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के कारणों काे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया है।

हत्या के लिए औरंगाबाद से पहुंचा था बरकाकाना

पतरातू SDPO प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि CCL के प्रधान सुरक्षा गार्ड कृष्णा राम की हत्या उसके बड़े बेटे भोलाराम ने की है। पूछताछ में पता चला है कि पिता की हत्या करने के लिए आरोपी 17 नवंबर की सुबह औरंगाबाद से बरकाना पहुंचा था। दिनभर ड्यूटी के बाद आरोपी के पिता कृष्णा राम रात करीब 10 बजे सो गए। इसके बाद आरोपी बेटे ने पहले अपने पिता पर के सिर पर हथौड़े से प्रहार कर घायल कर घायल कर दिया। इसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा बस से वापस औरंगाबाद चला गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंविदेश मंत्रालय ने पाक अफसर को बुलाकर नाराजगी जताई, कहा- जैश पुलवामा जैसी घटनाओं का जिम्मेदार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें