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316 दिन बाद चली राहत की ट्रेन:बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन दो घंटे देरी से पहुंची डाल्टेनगंज स्टेशन, 81 टिकट की हुई बिक्री

मेदिनीनगर15 मिनट पहले
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बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन के डाल्टेनगंज पहुंचने का समय 11:54 बजे है पर यह दो घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। - Dainik Bhaskar
बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन के डाल्टेनगंज पहुंचने का समय 11:54 बजे है पर यह दो घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची।
  • बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन के चलने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली

कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च से बंद बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत सोमवार से हो गई। 316 दिनों बाद यह पैसेंजर ट्रेन दो घंटे देरी से डाल्टेनगंज स्टेशन पहुंची। ट्रेन के शुरू होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन के चलने के पहले दिन डाल्टेनगंज स्टेशन से 81 टिकट की बिक्री हुई। इससे 1465 रुपए की आमदनी हुई।

बताते चलें कि बरकाकाना-डेहरी पैसेंजर ट्रेन पलामू के लोगों के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है। इसके बंद होने से व्यवसायी, विद्यार्थी, नौकरीपेशा सभी लोग परेशान थे। हालांकि आम दिनों में यात्रियों से खचाखच भरी रहने वाली यह ट्रेन सोमवार को काफी खाली थी। ट्रेन के डाल्टेनगंज पहुंचने का समय 11:54 बजे है पर यह दो घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची।

इधर, डाल्टेनगंज के कान्दू मुहल्ला में रहने वाले निरंजन सिंह ने बताया कि उनका गांव हैदरनगर है। कोरोना काल के पहले वह हर माह 3-4 बार गांव इस ट्रेन से जाते थे। लेकिन जब से यह ट्रेन बंद हुई, वो गांव नहीं गए। आज जब पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई तो उनके चेहरे पर गांव जाने का उत्साह था। इसी तरह चंदवा टोरी में रह रहे पुजारी पिन्टू पाठक का गांव जपला है। वो भी ट्रेन शुरू होने पर 316 दिन के बाद अपने गांव जाने से खुश हैं।

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