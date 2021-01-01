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हेलमेट ना पहनना बनी मुसीबत:अनियंत्रित बाइक के सड़क पर गिरने से दो युवक जख्मी, एक के सिर में लगी चोट

​​​​​​​महुआडांड़ (लातेहार)13 मिनट पहले
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घायल युवक ट्रेन का टिकट बनवाने के लए प्रज्ञा केंद्र गए थे। - Dainik Bhaskar
घायल युवक ट्रेन का टिकट बनवाने के लए प्रज्ञा केंद्र गए थे।
  • हादसे में एक युवक के सिर में गंभीर चोट लगी

महुआडांड़-डाल्टनगंज मेन रोड में डुबकी मिसन के पास सोमवार की शाम एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। घटना में बाइक सवार दो युवक जख्मी हो गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। पर एक युवक के सिर में गंभीर चोट लगी। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। घटना के बाद लोगों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

घायल युवकों की पहचान गढ़बुढ़नी गांव निवासी पंकज तिर्की (28) और विलियम तिग्गा (27) के रूप में की गई। दोनों के साथ उनके दो और दोस्त थे, जो दूसरी बाइक से चल रहे थे। हादसे के बाद दूसरी बाइक से आ रहे उनके दोस्तों की मदद से ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

घायलों के दोस्त अवनिस तिर्की ने बताया कि पंकज और विलयम मुंबई जाने के लिए ट्रेन का टिकट बनवाने के लिए प्रज्ञा केंद्र गए थे। वापस आने के दौरान यह हादसा हुआ।

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