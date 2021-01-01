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हत्या की वारदात CCTV में हुई कैद:फुटपाथ पर सो रहे अधेड़ की पत्थर से कुचल हत्या, विक्षिप्त पर मर्डर करने का शक

जमशेदपुर13 मिनट पहले
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घटनास्थल पर मामले की जांच करती पुलिस। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल पर मामले की जांच करती पुलिस।
  • आरोपी ने हत्या क्यों की, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है

उलीडीह थाना अंतर्गत शनकोसाई रोड नंबर 5 में सड़क किनारे सोए अधेड़ की एक अज्ञात युवक ने बड़े से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक दिव्यांग था और वो फुटपाथ पर ही रहता था। हत्या की वारदात पास के दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। घटना रविवार देर रात की है। आरोपी ने हत्या क्यों की, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। CCTV में कैद तस्वीरों को देख माना जा रहा है कि आरोपी विक्षिप्त है।

मृतक की पहचान बिरसानगर के लालताड़ निवासी सुनील कर्मकार उर्फ शेट्टी बाबू (50) के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक शंकोसाईं रोड नंबर 5 के पास ही फुटपाथ पर रहता था। आसपास के लोगों से भीख मांग कर वह अपना गुजारा करता था।

सूचना पर मृतक का भाई मलिंद्र कर्मकार भी थाना पहुंचा। मृतक के दो बच्चे भी हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि एक दुर्घटना के बाद सुनील कर्मकार दिव्यांग हो गया था। इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था।

CCTV में पत्थर उठता दिखा अज्ञात युवक
सुनील कर्मकार सड़क किनारे एक दुकान के बाहर सोया हुआ था। हत्या की घटना दुकान के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। रात करीब 1.30 बजे साल ओढ़ा हुआ एक अज्ञात युवक सड़क किनारे रखा बड़ा पत्थर उठाए हुए दिख रहा है। इसके बाद युवक ने सड़क किनारे सोए सुनील कर्मकार के सिर पर पत्थर फेंक कर उसकी हत्या कर दी और मौके से भाग निकला। CCTV फुटेज के सहारे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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