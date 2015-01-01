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गोली मारकर हत्या:पेशरार में पुल निर्माण कार्य करा रहे मुंशी की माओवादियों ने कर दी हत्या

गुमला/झारखंड2 दिन पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • जलाया पोकलेन व ट्रैक्टर, घटना के 19 घंटे बाद पहुंची पुलिस

लोहरदगा जिले के पेशरार में भाकपा माओवादी दस्ता द्वारा ओनेगड़ा नदी में पुल निर्माण कार्य में लगे पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर वाहन जलाने के साथ ही कार्य स्थल से कुछ दूर ले जाकर मुंशी को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। यहां माओवादियों द्वारा पर्चा भी छोड़कर घटना की जिम्मेवारी ली गई है।

मृतक मुंशी की पहचान नगरउंटारी निवासी 22 वर्षीय विक्की गुप्ता के रूप में हुई है। विक्की संवेदक विकास गुप्ता का फुफेरा भाई था। पिछले वर्ष भी सड़क निर्माण कार्य मे लगे विक्की की पिटाई कर हाथ पैर तोड़ दी गयी थी। इधर घटना के 19 घण्टे बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची।

एसडीपीओ जितेंद्र सिंह और पेशरार थाना प्रभारी हरिऔध करमाली पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया गया। घटनास्थल पर छोड़ा गया पर्चा भी जब्त किया गया। गौरतलब हो कि यहां 17 नवंबर की शाम करीब 6:00 बजे घटना को अंजाम दिया गया था।

जिसके बाद से घटनास्थल पर ही मुंशी विक्की गुप्ता का शव पड़ा हुआ था। ज्ञात हो कि पेशरार थाना क्षेत्र से महज एक किमी की दूरी पर ओनेगढ़ा में नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

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