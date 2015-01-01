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मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक:एक माह के अंदर सीओ, बीडीओ व निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने का आदेश

रांची22 मिनट पहले
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विभाग के कार्यों की समीक्षा करते सीएम हेमंत सोरेन।
  • मुख्यमंत्री ने राज्यभर में अमीन के खाली पदों को भरने का दिया निर्देश
  • प्रखंड-अंचल कार्यालय परिसर में बन रहे आवास में रहें पदाधिकारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक माह के अंदर सभी सीओ-बीडीओ के कार्यालयों के अलावा रेकॉर्ड रूम और निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। साथ ही, कहा है कि सीसीटीवी का कंट्रोल रूम डीसी ऑफिस में बनाएं और डीसी मॉनिटरिंग करें।

वे गुरुवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय के पदाधिकारी कार्यालय परिसर में बने आवासों में ही रहेंगे। यह विभाग के वरीय अधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। पदाधिकारियों के मुख्यालय से बाहर रहने की परिपाटी हर हाल में बंद करनी होगी। राजस्व संग्रह के लिए राज्यभर में रिक्त पड़े अमीनों के पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। प्रमंडल स्तर पर अमीन की पढ़ाई सुनिश्चित हो। यह समय की मांग है।

सीसीटीवी का कंट्रोल रूम डीसी ऑफिस में बनेगा व उपायुक्त करेंगे मॉनिटरिंग

मानकी-मुंडा को ससमय सम्मान राशि दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान व डाकुआ के अतिरिक्त उनके समरूप अन्य पारंपरिक पदों के लोगों को ससमय सम्मान राशि उपलब्ध कराएं। साथ ही, सीएम ने टाना भगतों का आकलन कर उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। रांची के बनहौरा में निर्मित अतिथि गृह यथाशीघ्र टाना भगतों को सुपुर्द करने का निर्देश दिया।

शराब बिक्री में पारदर्शिता और दुकानों पर हर हाल में रेट चार्ट लगाने का निर्देश
सीएम ने राज्य में नकली शराब बनाने और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिस-जिस जिले में नकली शराब बनाई जाती है, वहां हर सप्ताह निरीक्षण करें। जिस क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार अथवा नकली शराब बनाने की सूचना मिले वहां तुरंत छापेमारी करें। सीएम गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है। विभाग आवश्यकता का आकलन कर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करे।

एसटी-एससी समाज के लोगों को वाइन शॉप चलाने का लाइसेंस दें
सीएम ने अफसरों को आदेश दिया कि विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करे, जिस पर आम लोग अवैध शराब व सरकार द्वारा तय कीमतों में हेरफेर करनेवालों की शिकायत दर्ज करा सकंे। साथ ही, उन्होंने एसटी/एससी समाज के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छुक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं, उन्हें लाइसेंस देने का आदेश दिया।

होमगार्ड की सेवा ले उत्पाद विभाग
मुख्यमंत्री ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग उत्पाद सिपाही की कमी को पूरा करने के लिए होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है। बैठक में विभागीय सचिव ने बताया कि कोरोना के कारण नवंबर तक 1025 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। ‌‌

अगले वर्ष से शुरू होगी उत्पाद रसायन प्रयोगशाला
वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्पाद रसायन प्रयोगशाला शुरू की जानी है। इसके लिए ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए 70 से 80 रुपए तक के रेंज में विदेशी मदिरा इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। झारखंड राज्य में सभी डिस्टीलरीज/ब्रीवरी तथा बॉटलिंग अनुज्ञप्ति इकाइयों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मास फॉलोमीटर, राडार लेवल ट्रांसमीटर एवं सेंसर बेस्ड बोतल काउंटर आदि का अधिष्ठापन 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा।

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