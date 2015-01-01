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15 अप्रैल को हुई थी हत्या:ट्रैक्टर शोरूम के मालिक की हत्या करने वाले अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे,  हथियारों का जखीरा भी पकड़ाया

साहिबगंज।एक घंटा पहले
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प्रेस कांफ्रेंस कर मामले की जानकारी देते एसपी
  • चार देसी कट्टा, छह जिंदा कारतूस ,दबिया एवं बड़ा चाकू , एक टीवी एवं एक मोटरसाइकिल बरामद

जीवा बाड़ी थाना क्षेत्र के शमलापुर में ट्रैक्टर शोरूम के मालिक प्रवीण कुमार यादव हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को उद्भेदन करने का दावा किया है। पुलिस ने छह अपराधियों के साथ भारी मात्रा में हथियार गोली और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। प्रवीण यादव की हत्या 15 अप्रैल की रात्रि उनके आवास पर अज्ञात अपराधियों ने कर दी थी।

निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि छह नवंबर को पुलिस निरीक्षक नगर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अपराध करने के उद्देश्य से पुरानी साहिबगंज में एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम ने पुरानी साहिबगंज में छापामारी कर मुकेश प्रताप उर्फ मनीष, संजीव कुमार, मिथुन कुमार ,राजकुमार ठाकुर ,करण कुमार उर्फ मुकेश तांती को गिरफ्तार किया।

भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तलाशी के क्रम में अवैध अग्नियास्त्र, जिंदा कारतूस खाली खोखा कुछ कागजात, बड़ा दबिया और बड़ा चाकू बरामद किया । पकड़ाये अपराधियों में मुकेश प्रताप उर्फ मनीष ने पूछताछ के दौरान बताया कि ट्रैक्टर शोरूम मालिक प्रवीण कुमार यादव की हत्या अपने तीन सहयोगियों के साथ उसने की है। उसकी निशानदेही पर प्रवीण यादव के घर से चोरी किए गए एलईडी टीवी तथा घटना में प्रयुक्त बड़ा चाकू को पुलिस ने बरामद किया है।

एसाईटी में ये थे शामिल

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजुर, नगर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ,थाना प्रभारी जीर वा बाड़ी विनोद कुमार , ओपी में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक कैलाश कुमार, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुषमा कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक मनीषा कुमारी पुलिस अवर निरीक्षक गायत्री कुमारी, पुलिसअवर निरीक्षक निरीक्षक रूपा तिर्की , सहित नगर थाना के आरक्षी एवं पदाधिकारी शामिल थे

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