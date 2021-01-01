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कैबिनेट के 3 बड़े फैसले:रघुवर सरकार की नियोजन नीति वापस, जेपीएससी से जुड़े दो अहम निर्णय भी; पहले से बहाल लोगों को फिलहाल राहत

रांची2 घंटे पहले
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  • जिलो में लोकल को ही नौकरी का नियम खत्म, जो भर्तियां प्रक्रिया में हैं, वह रद्द होंगी
  • राज्य सिविल सेवा परीक्षा- उम्र में चार साल सात महीने की छूट
  • एससी-एसटी का चयन आसान, कट-ऑफ मार्क्स की बाध्यता खत्म

1. जिलो में लोकल को ही नौकरी का नियम खत्म, जो भर्तियां प्रक्रिया में हैं, वह रद्द होंगी

झारखंड सरकार रघुवर दास के कार्यकाल में बनाई गई नियाेजन नीति वापस लेगी। अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलाें में जिला स्तर पर समूह ख के अराजपत्रित और समूह ग व घ स्तरीय पदाें पर नियुक्ति के संबंध में 2016 और 2018 में जारी आदेश भी वापस हाेगा। प्रतियाेगिता परीक्षाओं के माध्यम से जिनकी नियुक्ति हाे चुकी है वे बहाल रहेंगे। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, वह रद्द हाे जाएगी। यह फैसला बुधवार काे राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

वर्ष 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयाेग ने हाई स्कूल शिक्षकाें के 16,572 पदाें पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें से 8423 शिक्षकाें की नियुक्ति हाे गई। लेकिन साेनी कुमारी की याचिका पर हाईकाेर्ट ने आगे की नियुक्ति पर पहले स्टे लगाया, फिर नियाेजन नीति काे ही गलत बताते हुए पहले हुई नियुक्ति काे निरस्त कर दिया। काेर्ट ने कहा था कि नाैकरियाें में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

आगे क्या- नई नियाेजन नीति बनने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हाेगी। राज्य में अभी करीब 1.60 लाख पद रिक्त हैं। सीएम ने कहा भी है कि यह साल नियुक्तियाें का वर्ष हाेगा।

इस नीति के तहत हुई 8423 शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर; 8149 पद नई नीति के तहत भरे जाएंगे

क्या अपने ही राज्य में लाेग दूसरे जिले में नाैकरी नहीं कर सकते?

-पुरानी नियाेजन नीति में जिला स्तर पर थर्ड-फाेर्थ ग्रेड की नाैकरियां उसी जिले के युवकाें के लिए आरक्षित कर दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने हाईकाेर्ट के फैसले के बाद उस नियाेजन नीति काे ही वापस लेने का फैसला कर लिया है।

सरकार काे यह फैसला क्याें लेना पड़ा?

-साेनी कुमारी ने दूसरे जिले में नाैकरी के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वह उस जिले की निवासी नहीं है। इस नीति के खिलाफ साेनी कुमारी हाईकाेर्ट पहुंच गई। उनका तर्क था कि सभी पद उसी जिले के लाेगाें के लिए आरक्षित कर दी गई है, जाे गलत है। संविधान में भी शत प्रतिशत आरक्षण काे सही नहीं ठहराया गया है। काेर्ट ने उनकी दलील काे सही मानते हुए राज्य सरकार की नीति काे गलत करार दिया।
जिन शिक्षकाें की नियुक्ति हाे चुकी है, उनका क्या हाेगा?

-राज्य सरकार ने नियुक्त 8423 शिक्षकाें काे बहाल रखने का फैसला लिया है। लेकिन नाैकरी से हटाए जाने के हाईकाेर्ट के फैसले के बाद ही ये शिक्षक सुप्रीम काेर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम काेर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उन्हें बहाल रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें फिलहाल पद पर बनाए रखने का फैसला लिया है।

राज्य की नौकरियों में वर्ग 3-4 और समूह ख, ग और घ का मतलब क्या?

-पिछली सरकार में कर्मचारियाें का ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फाेर्थ किया गया था। बाद में उसे वेतनमान के आधार पर क, ख, ग, घ समूह में बांट दिया। समूह ग में क्लर्क, अमीन, पंचायत सेवक व राजस्व कर्मचारी जैसे पद हैं ताे समूह घ में सफाई कर्मचारी, चाैकीदार, आदेशपाल, माली और उनके समकक्ष वेतनमान वाले आते हैं।

अन्य फैसले

  • बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हाेगा। तीन मार्च काे सरकार बजट पेश करेगी।
  • पूर्व मुख्य सचिव डाॅ. डीके तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने की मंजूरी।
  • विस्थापिताें काे नाैकरी में उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी।

2. राज्य सिविल सेवा परीक्षा: उम्र में चार साल सात महीने की छूट

कैबिनेट ने जेपीएससी की संयुक्त प्रवेश प्रतियाेगिता परीक्षाओं में शामिल हाेने वाले अभ्यर्थियाें काे उम्र सीमा में चार साल सात महीने की छूट देने का फैसला लिया है। अब अधिकतम उम्र की गणना के लिए कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 और न्यूनतम एक मार्च 2016 हाेगा। यानी अगर सामान्य वर्ग का काेई अभ्यर्थी एक अगस्त 2016 काे 35 साल का था ताे वह भी परीक्षा में शामिल हाे सकेगा। वैसे प्रावधान है कि जिस साल विज्ञापन निकलेगा, उस साल एक अगस्त काे अधिकतम उम्र सीमा की आहर्ता पूरा करने वाले परीक्षा में बैठ सकेंंगे।

उम्र सीमा बढ़ने का क्या हाेगा असर

उम्र सीमा बढ़ाने की क्यों पड़ी जरूरत?
-कैलेंडर वर्ष 2016 की परीक्षा अब तक नहीं हुई है। इस विलंब के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाते। इसलिए उम्रसीमा में बढ़ोतरी की मांग हो रही थी।

इसका असर क्या हाेगा?

-प्रावधान था कि जिस साल विज्ञापन निकलेगा, उस साल एक अगस्त को अधिकतम उम्र सीमा की आहर्ता पूरी करने वाले ही परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन इस बार बदलाव होगा।

3. एससी-एसटी का चयन आसान, कट-ऑफ मार्क्स की बाध्यता खत्म

रांची| राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में एससी-एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियाें का चयन आसान कर दिया है। उनके लिए कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि यह क्वालिफाइंग मार्क्स से कम नहीं हाेनी चाहिए। पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियाें की संख्या कट ऑफ मार्क्स के अनुसार मेंस के लिए 15 गुणा नहीं हो पाती थी। क्योंकि इन श्रेणियों के छात्रों को अंक कम आते हैं। अब कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता हटने से अधिक से अधिक छात्र मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि उसे उस सीमा तक घटाया जा सकेगा जिससे 15 गुना हो जाए।

पीटी क्वालिफाई करना हाे रहा था मुश्किल

कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता क्याें खत्म करनी पड़ी?
-पिछली कई परीक्षाओं में एससी-एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। इससे उनके काेटे के पद खाली रह जाते थे।

व्यवस्था बदलने से अब क्या होगा?

-पहले मार्क्स 8% तक घटाने की व्यवस्था थी। अब मार्क्स उस सीमा तक घटाए जा सकेंगे जिससे तय सीटों से 15 गुना अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाए।

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