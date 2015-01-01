पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सीनू पूर्ति हत्याकांड:खूंटी में पांच आरोपी गिरफ्तार, कहा-छेड़खानी करने की वजह से की थी हत्या

खूंटीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
गिरफ्तार आरोपियों में सुखराम नाग उर्फ चेड़या, हीरा मंडा, मंगल सिंह समद, मोहन समद उर्फ माका और सुखराम मुंडा शामिल है।
  • सीनू पूर्ति का शव 19 नंवबर को बारूबेड़ा जंगल से बरामद किया गया था
  • आरोपियों ने कहा- नाचने-गाने के दौरान सीनू लड़कियों संग कर रहा था छेड़खानी

सीनू पूर्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सीनू पूर्ति लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। इस वजह से उसकी हत्या की गई। सीनू का शव 19 नंवबर को बारूबेड़ा जंगल से बरामद किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों में सुखराम नाग उर्फ चेड़या, हीरा मंडा, मंगल सिंह समद, मोहन समद उर्फ माका और सुखराम मुंडा शामिल है। सीनू पूर्ति के चाचा गनसा पूर्ति ने थाना में लिखित शिकायत की थी कि सीनू सोहराई पर्व के मौके पर बिरकांकी टोला तिरिलडीह में नाचने-गाने गया था। उसके बाद जंगल से उसका शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की तो आरोपियों तक जा पहुंची।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें