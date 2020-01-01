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चाईबासा में हाथी का हमला:जंगल के रास्ते घर जा रही बच्ची को हाथी ने पटक कर मारा, मां और बहन ने भाग कर बचाई जान

मनोहरपुर (चाईबासा)एक घंटा पहले
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मृतका की पहचान रोंगो गांव निवावी बिरजमनी लागुरी के रूप में की गई। - Dainik Bhaskar
मृतका की पहचान रोंगो गांव निवावी बिरजमनी लागुरी के रूप में की गई।
  • बिरजमनी अपनी मां सुतरी लागुरी व बहन के साथ रोंगो गांव से हाकागुई गांव जंगल के रास्ते से होकर जा रही थी

मनोहरपुर थाना के तेन्दा गांव के जंगल में एक जंगली हाथी ने 6 साल की एक बच्ची को पटक कर मार डाला। इस दौरान उसकी मां और बहन ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना मंगलवार की शाम की है। वहीं, परिजन बुधवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को उठाकर घर लाया। जहां से पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा दिया।

मृतका की पहचान रोंगो गांव निवावी बिरजमनी लागुरी के रूप में की गई। बिरजमनी अपनी मां सुतरी लागुरी व बहन के साथ रोंगो गांव से हाकागुई गांव जंगल के रास्ते से होकर जा रही थी। इसी बीच तेन्दा गांव के जंगल में उनके सामने एक हाथी आ गया। हाथी को देखते ही बिरजमनी की मां और बहन वहां से भाग खड़ी हुई। पर बिरजमनी हाथी की चपेट में आ गई। हाथी ने उसे सूढ़ से उठाकर पटक दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इधर, घटना की सूचना मिलने पर कोल्हान वन प्रक्षेत्र के वन कर्मी मुकेश गुप्ता, बीट प्रभारी क़ानूराम सांडिल व अन्य वनकर्मी मौके पर पहुंचे व विभागीय कार्रवाई की। वन विभाग ने 20 हजार रुपए फौरी राहत के तौर पर मृतका के परिजनों को दिया और शव को मनोहरपुर थाना लेकर आए। जहां पुलिस कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। मुकेश गुप्ता ने बताया कि सरकारी प्रावधानों के तहत मृतका के परिजनों को मुआवजा की राशि भी प्रदान की जाएगी।

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