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  • The Body Of Former Chief Secretary Sajal Chakraborty Will Arrive In Ranchi At Four O'clock By An Indigo Plane

अंतिम विदाई:इंडिगो के विमान से चार बजे रांची पहुंचेगा पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का शव

रांची।16 मिनट पहले
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30 मई 2014 से 30 दिसबंर 2016 तक वे झारखंड के मुख्य सचिव रहे थे
  • ओल्ड एयरपोर्ट पर दिया जाएगा राजकीय सम्मान
  • राजकीय सम्मान के साथ घाघरा में होगा अंतिम संस्कार

झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का शव बेंगलुरु से इंडिगो के विमान से पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर शाम चार बजे रांची पहुंचेगा। रांचीवासियों के अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को ओल्ड एयरपोर्ट बिल्डिंग में रखा जाएगा। यहीं इन्हें राजयकीय सम्मान भी दिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने की भी संभावना है। उनका निधन गुरुवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से हो गया था।

घाघरा में होगा अंतिम संस्कार
ओल्ड एयरपोर्ट से इनके पार्थिव शरीर को इनके घर लाया जाएगा। घर के बाद राजकीय सम्मान के साथ घाघरा में इनका अंतिम संस्कार किया जायेगा। उनका अंतिम संस्कार उसी जगह होगा, जहां उनके प्रिय बंदर भोलू और बंदरिया शिल्पी को दफनाया गया था। हाल ही में शिल्पी और भोलू दोनों की मौत हो गयी थी। दोनों को घाघरा में दफन किया गया था।सजल चक्रवर्ती ने अपने करीबी लोगों से कहा था कि उनका अंतिम संस्कार इन्हीं दोनों के पास किया जाये।

चारा घोटाला में थे दोषी
सजल चक्रवर्ती चारा घोटाले में सजायाफ्ता थे। वे फिलहाल बेल पर चल रहे थे। उन पर आरोप था कि चाइबासा के डीसी रहते उन्होंने चारा घोटाला केस की मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की थी। इसके साथ ही उन पर इस केस से जुड़े व्यक्ति से एक लाख रुपए लेने का भी आरोप था। निचली अदालत ने इन पर लगे आरोप को सही मानते हुए इन्हें चाइबासा के दो अलग-अलग मामलों में पांच और चार साल की सजा सुनाई थी उन्होंने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी। उनके निधन के साथ ही उनका यह केस अब बंद हो जाएगा।

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