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प्रेमिका का हत्यारोपी गिरफ्तार:RGM खदान के पास मिला लड़की का शव, 25 की रात प्रेमी संग भागी थी

किरीबुरू (चाईबासा)20 मिनट पहले
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मृतका की पहचान जमशेदपुर स्थित मकुंडा साइ निवासी रेशमा महाकुड़ के रूप में की गई। - Dainik Bhaskar
मृतका की पहचान जमशेदपुर स्थित मकुंडा साइ निवासी रेशमा महाकुड़ के रूप में की गई।
  • आरोपी जमशेदपुर के लोराडीह निवासी मनोज महाकुड़ से पुलिस पूछताछ कर रही है

किरीबुरू थाना क्षेत्र स्थित आरजीएम खदान के पास से मंगलवार को एक लड़की का शव बरामद किया गया। शव पर चोट के निशान थे। पुलिस पूछताछ करती हुई आरोपी तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड़की का प्रेमी ही निकला। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि, आरोपी के अनुसार, लड़की ने जहर खा लिया था और तड़प रही थी। इस वजह से उसने प्रेमिका की हत्या कर दी।

मृतका की पहचान जमशेदपुर स्थित मकुंडा साइ निवासी रेशमा महाकुड़ के रूप में की गई। आरोपी जमशेदपुर के लोराडीह निवासी मनोज महाकुड़ से पुलिस पूछताछ कर रही है। मनोज ड्राइवर है और सोमवार को रेशमा को लेकर 407 से भाग निकला था।

आरोपी ने पुलिस को बताया है कि जब रेशमा को वो जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो वो डर गई। इसके बाद रेशमा ने जहर खा लिया। रेशमा तड़पने लगी तो मनोज ने उसके सिर पर लोहे के रॉड से वारकर उसकी हत्या कर दी और भाग निकला। हालांकि आरोपी द्वारा बताए गए हत्या की वजहों पर पुलिस को शक है और लगातार पूछताछ कर रही है।

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