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भीड़ की हिंसा:कार ने बच्चे काे कुचला ताे भीड़ ने कार चालक पर केराेसिन डालकर लगा दी आग

तिसरी (गिरिडीह)43 मिनट पहले
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अस्पताल में कौशिक थंडर।
  • कमर के ऊपर करीब 40 फीसदी तक काैशिक का शरीर जल गया है

गावां-गिरिडीह राेड पर गुरुवार काे कार की चपेट में आकर सात साल के बच्चे की माैत हाे गई। आक्राेशित लाेगाें ने कार सहित दंपती काे आग के हवाले करने की काेशिश की। कार पर केराेसिन छिड़ककर माचिस जला दिया, लेकिन आग नहीं लगी। दंपती की जमकर पिटाई की। पत्नी काे छाेड़ दिया और पति के शरीर पर केराेसिन छिड़ककर आग लगा दी। तीसरी थाने की पुलिस ने आग बुझाई और कौशिक थंडर को अस्पताल पहुंचाया। उन्हें पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया। काैशिक कमर के ऊपर से 40 फीसदी जल गए हैं।

बर्धमान का रहने वाला है दंपती
अस्पताल में घायल दंपती काैशिक थंडर और संगीता थंडर ने बताया कि वे लाेग पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रहने वाले हैं। वे लाेग कार से बिहार शरीफ जा रहे थे, तभी सिंघाे गांव के पास अचानक बच्चा (सौरव) दाैड़ते हुए कार के सामने आ गया। सात साल का साैरव गावां प्रखंड के सिटी गांव का रहने वाला था। सिंघाे पंचायत के पास ही उसके नाना का घर है। एक सप्ताह पहले मां के साथ नाना घर आया था।

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