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जोरदार धमाके के साथ हुआ विस्फोट:धनबाद में बम फटने से तीन बच्चे जख्मी, जमीन के नीचे प्लास्टिक के डिब्बे में छिपा रखा था विस्फोटक

धनबादएक घंटा पहले
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घटनास्थल से पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया है। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल से पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया है।

केंदुआडीह थाना क्षेत्र स्थित केंदुआ एक नंबर मछली पट्‌टी में सोमवार को बम फटने से तीन बच्चे जख्मी हो गए। इस घटना में एक बच्चे का दांया हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेल के दौरान एक बच्चे ने जमीन के नीचे छिपा कर रखे बम को बाहर निकाला और पत्थर पर पटक दिया। इसके बाद जोरदार धमाके के साथ बम फटा और तीनों बच्चे जख्मी हो गए।

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन के नीचे प्लास्टिक के डिब्बे में छिपाकर रखा गया एक जिंदा बम बरामद किया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने बम को जमीन के नीचे छिपा कर रखा होगा। घायल बच्चों में विवेक तूरी, दिनेश हाड़ी और बादल हाड़ी शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मछली पट्‌टी स्थित खाली जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान विवेक जमीन के नीचे दबे एक प्लास्टिक का डिब्बा निकाला। डिब्बे में बम था, जिसे वो समझ नहीं पाया। विवेक ने बम को डिब्बे से बाहर निकाल एक पत्थर पर पटक दिया। बम जोरदार धमाके के साथ फटा और तीनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। विवेक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है जबकि दिनेश और बादल का केंदुआडीह अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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